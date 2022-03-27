Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под обстрел ВС РФ (видео)

По словам городского головы, ЧП произошло при въезде в Чернигов, где накануне ранение получил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

В субботу, 26 марта, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал под обстрел войск РФ в Черниговской области. Об этом городской голова рассказал в видеообращении, которое было опубликовано в его Facebook.

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По словам Марцинкива, автомобиль, в котором находилась гуманитарная помощь, был обстрелян российскими войсками при въезде в осажденный Чернигов.

Мэр Ивано-Франковска сообщил, что в результате ЧП несколько человек получили ранения. Отдельную благодарность Марцинкив выразил пострадавшему водителю, который во время обстрела "проявил профессионализм".

"Наш автобус из-за выстрелов вышел из строя, почти решето… Спасибо ребятам-защитникам, если бы не их профессионализм, выучка, то ваш покорный слуга уже здесь не сидел бы… Война ближе, чем кажется", — продолжил мэр областного центра в видеообращении.

Как отметил Марцинкив, автомобиль, помимо гуманитарной помощи, вез в осажденный Чернигов средства спецсвязи. 26 марта, когда мэр Ивано-Франковска с коллегами попали под обстрел, городской голова назвал "вторым днем рождения".

Помимо этого, как утверждает Марцинкив, автомобиль был обстрелян в том же районе, где накануне ранение получил специальный корреспондент телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко.

"Обстрел был почти перед самим Черниговом — перед переправой, где был ранен журналист "1+1" Андрей Цаплиенко", — подытожил мэр в видеообращении.

[ + – ] Мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив попал под обстрел под Черниговом

Напомним, 25 марта под Черниговом получил ранение украинский журналист Андрей Цаплиенко. Как рассказал спецкорреспондент телеканала "1+1", они с международными коллегами попали под минометный обстрел в момент, когда снимали эвакуацию мирных жителей.

23 марта сообщалось, что в Киеве в результате ракетного удара войск РФ погибла российская журналистка Оксана Баулина. Корреспондент издания The Insider в момент трагедии освещала последствия прошлого обстрела Подольского района столиці.