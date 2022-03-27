Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під обстріл ЗС РФ (відео)

За словами міського голови, НП сталася під час в'їзду до Чернігова, де напередодні поранення отримав український журналіст Андрій Цаплієнко.

У суботу, 26 березня, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під обстріл військ РФ у Чернігівській області. Про це міський голова розповів у відеозверненні, яке було опубліковано в його Facebook.

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За словами Марцінківа, автомобіль, у якому була гуманітарна допомога, було обстріляно російськими військами під час в'їзду в обложений Чернігів.

Мер Івано-Франківська повідомив, що в результаті НП кілька людей отримали поранення. Окрему подяку Марцінків висловив постраждалому водієві, який під час обстрілу "виявив професіоналізм".

"Наш автобус через постріли вийшов з ладу, майже решето... Спасибі хлопцям-захисникам, якби не їхній професіоналізм, вишкіл, то ваш покірний слуга вже тут не сидів би... Війна ближче, ніж здається", — продовжив мер обласного центру у відеозверненні.

Як зазначив Марцінків, автомобіль, окрім гуманітарної допомоги, віз до обложеного Чернігова засоби спецзв'язку. 26 березня, коли мер Івано-Франківська з колегами потрапили під обстріл, міський голова назвав "другим днем народження".

Крім цього, як стверджує Марцінків, автомобіль був обстріляний у тому ж районі, де напередодні поранення отримав спеціальний кореспондент телеканалу "1+1" Андрій Цаплієнко.

"Обстріл був майже перед самим Черніговом — перед переправою, де було поранено журналіста "1+1" Андрія Цаплієнка", — підсумував мер у відеозверненні.

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Нагадаємо, 25 березня під Черніговом отримав поранення український журналіст Андрій Цаплієнко. Як розповів спецкореспондент телеканалу "1+1", вони з міжнародними колегами потрапили під мінометний обстріл у момент, коли знімали евакуацію мирних мешканців.

23 березня повідомлялося, що в Києві внаслідок ракетного удару військ РФ загинула російська журналістка Оксана Бауліна. Кореспондентка видання The Insider у момент трагедії висвітлювала наслідки минулого обстрілу Подільського району столиці.