Бен Уоллес рассказал, почему Британия не дает Украине танки своего производства

Министр обороны настороженно относится к призывам Зеленского дать более сложное вооружение, сообщают британские СМИ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что управление британскими танками слишком сложное для украинцев, а Путина и его генералов он считает преступниками. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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"Одна из самых больших проблем заключается в том, что чем больше вы совершенствуетесь в системах вооружений, тем больше обучения вам требуется для их использования, поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам либо отремонтировать, либо найти российское или советское вооружение, которое уже есть в их инвентаре. Просто предоставление британских танков на самом деле не сработает", — сказал Уоллес.

Уоллес также предупредил, что путинским генералам грозит расплата в стиле Нюрнберга за военные преступления на Украине, а Михаил Мизинцев, так называемый "Мариупольский мясник", стоит во главе списка ответственных за бомбардировки мирных жителей города.

"Систематическое уничтожение более 1000 объектов недвижимости в Мариуполе противоречит Женевской конвенции. Тип используемого оружия и способ его доставки указывают на преднамеренное нацеливание", — указал Уоллес.

Намекая на разговоры о преследованиях, подобных Нюрнбергскому процессу над нацистами после Второй мировой войны, Уоллес сказал: "В конце концов, правосудие настигает большинство людей, и я не сомневаюсь, что в конечном итоге это произойдет. В настоящий момент, кажется, расплата происходит на фронте, и значительное число российских военных лидеров убито".

После того, как Путин на прошлой неделе странным образом сравнил себя с автором Гарри Поттера Джоан Роулинг, заявив, что Запад пытается "отменить" Россию точно так же, как транс-активисты протестовали против писательницы за ее взгляды на права женщин, Уоллес сравнил генерала Мизинцева с Пожирателями смерти в произведении. "Он выглядит прямо как участник кастинга на главную роль", — сказал Уоллес.

Отвечая на вопрос о предупреждении президента США Джо Байдена о том, что Запад "ответит тем же" на химические атаки России на Украине, Уоллес заметил: "В интересах Запада не конкретизировать ответы, но я думаю, посыл – не испытывайте Запад. Эскалация вызовет ответ".

По мере того как в Кремле растет беспокойство по поводу войны, Уоллес предупредил, что все более параноидальный Путин может начать чистку предполагаемых противников в сталинском стиле. "Это режим, когда люди, кажется, выпадают из окон", — сказал он.

Комментируя информацию о том, что Путин нездоров, Уоллес сказал: "Я не думаю, что он хоть в какой-то степени сумасшедший. Я думаю, что он следует своей вере в свое (советское — Ред.) наследие. Но он выбрал какой-то иррациональный путь".

"Путин уже проиграл. Путин больше не является какой-либо политической величиной в мире. Он может думать, что выиграл сегодня, но в конечном счете он проиграл", — добавил Уоллес.

По мнению британского министра обороны, Путина будут помнить как человека, который продемонстрировал, что его вооруженные силы не были непобедимы и, по сути, оказались плохо оснащены.

"Его будут помнить русские матери как человека, который напрасно послал на смерть тысячи русских юношей, его будут помнить как человека, который вместо того, чтобы продвигать Россию в мире, сделал ее еще более изолированной. И он, вероятно, закончит свои дни, будучи приглашенным на ежегодное празднование в Северной Корее", — подвел итог Уоллес.

Ранее Фокус сообщал, что Великобритания отправит Украине установки для уничтожения дальнобойной артиллерии противника. Также Великобритания сделала невозможной дальнейшую роскошную жизнь падчерицы Сергея Лаврова, главы МИД России.