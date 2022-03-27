Бен Воллес розповів, чому Британія не дає Україні танки свого виробництва

Міністр оборони насторожено ставиться до закликів Зеленського дати складніше озброєння, повідомляють британські ЗМІ.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес вважає, що управління британськими танками надто складне для українців, а Путіна та його генералів він вважає злочинцями. Про це повідомляє газета Daily Mail.

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"Одна з найбільших проблем полягає в тому, що чим більше ви удосконалюєтеся в системах озброєнь, тим більше навчання вам потрібне для їх використання, тому основна увага має бути зосереджена на тому, щоб допомогти українцям або відремонтувати, або знайти російське чи радянське озброєння, яке вже є в їхньому інвентарю. Просто надання британських танків насправді не спрацює", — сказав Воллес.

Воллес також попередив, що путінським генералам загрожує розплата в стилі Нюрнберга за воєнні злочини в Україні, а Михайло Мізинцев, так званий "Маріупольський м'ясник", стоїть на чолі списку відповідальних за бомбардування мирних жителів міста.

"Систематичне знищення понад 1000 об'єктів нерухомості в Маріуполі суперечить Женевській конвенції. Тип використовуваної зброї та спосіб її доставки вказують на навмисне націлювання", — зазначив Воллес.

Натякаючи на розмови про переслідування, подібні до Нюрнберзького процесу над нацистами після Другої світової війни, Воллес сказав: "Зрештою, правосуддя наздоганяє більшість людей, і я не сумніваюся, що в кінцевому підсумку це станеться. Зараз, здається, розплата відбувається на фронті, і значну кількість російських військових лідерів убито".

Після того, як Путін минулого тижня дивним чином порівняв себе з авторкою Гаррі Поттера Джоан Роулінг, заявивши, що Захід намагається "скасувати" Росію так само, як транс-активісти протестували проти письменниці за її погляди на права жінок, Воллес порівняв генерала Мізинцева з "Пожирателями смерті" у творі. "Він виглядає просто як учасник кастингу на головну роль", — сказав Воллес.

Відповідаючи на запитання про попередження президента США Джо Байдена про те, що Захід "відповість тим же" на хімічні атаки Росії в Україні, Воллес зауважив: "На користь Заходу не конкретизувати відповіді, але я думаю, посил – не випробовуйте Захід. Ескалація викличе відповідь".

У міру того, як у Кремлі зростає занепокоєння з приводу війни, Воллес попередив, що все більш параноїдальний Путін може почати чищення гаданих супротивників у сталінському стилі. "Це режим, коли люди, здається, випадають з вікон", — сказав він.

Коментуючи інформацію про те, що Путін нездоровий, Воллес сказав: "Я не думаю, що він хоч якоюсь мірою божевільний. Я думаю, що він дотримується своєї віри у свою (радянську — Ред.) спадщину. Але він вибрав якийсь ірраціональний шлях”.

"Путін уже програв. Путін більше не є якоюсь політичною величиною у світі. Він може думати, що виграв сьогодні, але зрештою він програв", — додав Воллес.

На думку британського міністра оборони, Путіна пам'ятатимуть як людину, яка продемонструвала, що його збройні сили не були непереможними і, по суті, були погано оснащені.

"Його пам'ятатимуть російські матері як людину, яка даремно послала на смерть тисячі російських юнаків, його пам'ятатимуть як людину, яка замість того, щоб просувати Росію у світі, зробив її ще більш ізольованою. І вона, ймовірно, закінчить свої дні, будучи запрошеним на щорічне святкування у Північній Кореї", — підбив підсумок Воллес.

Раніше Фокус повідомляв, що Великобританія надішле Україні установки для знищення далекобійної артилерії супротивника. Також Великобританія унеможливила подальше розкішне життя падчерки Сергія Лаврова, голови МЗС Росії.