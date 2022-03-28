Азербайджан готов обеспечить топливом Украину в условиях войны с Россией, — Зеленский

По словам президента, готовность поставлять Украине топливо для посевной кампании лично выразил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Азербайджан выразил готовность обеспечить Украину топливом на фоне полномасштабного вторжения армии РФ. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

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По его словам, в понедельник, 28 марта, он провел переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, в ходе которых главы двух государств обсуждали войну в Украине и новые обстрелы российских войск по гражданским объектам.

Зеленский заверил, что президент Азербайджана выразил готовность обеспечить Киев топливом для посевной.

"Проинформировал (Ильхама Алиева — ред.) о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной", — подытожил глава государства в своем микроблоге Twitter.

[ + – ] Азербайджан готов обеспечить Украину топливом

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал об угрозе срыва посевной компании из-за действий оккупантов. По данным военнослужащих, российские захватчики уничтожают инфраструктуры городов, хаотично минируют территории и отнимают у местных аграриев топливо для заправки своей боевой техники.

27 марта сообщалось, что Кабинет министров Украины ограничил стоимость премиального топлива. По решению правительства цена такого вида бензина или "дизеля" не должна превышать стоимость обычного топлива более, чем на 5%.

Также Фокус в своей статье разбирался, что будет с ценами на бензин в Украине после принятия Верховной Радой "топливного" законопроекта.