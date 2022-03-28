Азербайджан готовий забезпечити паливом Україну в умовах війни з Росією, — Зеленський

За словами президента, готовність постачати Україні паливо для посівної кампанії особисто висловив азербайджанський лідер Ільхам Алієв.

Азербайджан висловив готовність забезпечити Україну паливом на тлі повномасштабного вторгнення армії РФ. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.

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За його словами, в понеділок, 28 березня, він провів переговори з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим, під час яких глави двох держав обговорювали війну в Україні та нові обстріли російськими військами цивільних об'єктів.

Зеленський запевнив, що президент Азербайджану висловив готовність забезпечити Київ паливом для посівної.

"Поінформував (Ільхама Алієва — ред.) про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної", — підсумував глава держави у своєму мікроблозі Twitter.

[ + – ] Азербайджан готовий забезпечити Україну паливом

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про загрозу зриву посівної компанії через дії окупантів. За даними військовослужбовців, російські загарбники знищують інфраструктури міст, хаотично мінують території та забирають у місцевих аграріїв паливо для заправки своєї бойової техніки.

27 березня повідомляли, що Кабінет Міністрів України обмежив вартість преміального палива. За рішенням уряду ціна такого виду бензину або дизеля не повинна перевищувати вартість звичайного палива більш ніж на 5%.

Також Фокус у своїй статті розбирався, що буде з цінами на бензин в Україні після ухвалення Верховною Радою "паливного" законопроєкту.