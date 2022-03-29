Словакия наградила Зеленского государственной наградой имени реформатора "Пражской весны"

Словацкий премьер Эдуард Хегер уверен, что Владимир Путин, осуществив вторжение в Украину, решил повторить действия СССР с Чехословакией в 1968 году.

Президент Украины Владимир Зеленский был награжден государственной премией Словакии имени Александра Дубчека. Об этом в своем Twitter сообщил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер.

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По его словам, Словакия наградила украинского президента Владимира Зеленского госпремией имени Александра Дубчека, которая является "символом свободы и надежды".

Премьер-министр отметил, что российский лидер Владимир Путин, осуществив полномасштабное вторжение в Украину, решил повторить то, что СССР сделал с Чехословакией в 1968 году.

"Словакия наградила Зеленского государственной премией Александера Дубчека — словацким символом свободы и надежды. Путин использует военную силу, чтобы подавить человеческое стремление к демократии — это неприемлемо!", — добавил Эдуард Хегер в своем микроблоге Twitter.

[ + – ] Владимир Зеленский награжден государственной премией Словакии имени Александра Дубчека

Александр Дубчек — чехословацкий политический деятель, который считается одним из инициатором "Пражской весны" в 1968 году. Кампания либерализации страны шла вразрез с политикой СССР, из-за чего в Чехославакию вторглись советские войска для свержения правительства и дальнейшей оккупации. За свою позицию Александр Дубчек был исключен из Компартии Чехословацкой СР, лишен статуса депутата и отправлен на работу руководителем лесничества, где он проработал до 1981 года. После падения режима был избран спикером Национального собрания.

[ + – ] Александр Дубчек был одним из организаторов Пражской весны в 1968 году

Ранее сообщалось, что президента Владимира Зеленского и народ Украины выдвинули на Нобелевскую премию мира. На сайте комитета премии говорится, что мир стал свидетелем мужества украинцев в их противостоянии российским войскам.

До начала полномасштабного вторжения РФ народного депутата Мустафу Джемилева также выдвинули на Нобелевскую премию мира. Инициатором его номинирования выступила польский политик Малгожата Госевская.