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Политика Российско-украинская война

Словакия наградила Зеленского государственной наградой имени реформатора "Пражской весны"

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Словакия наградила Зеленского госпремией имени Александра Дубчека

Словацкий премьер Эдуард Хегер уверен, что Владимир Путин, осуществив вторжение в Украину, решил повторить действия СССР с Чехословакией в 1968 году.

Президент Украины Владимир Зеленский был награжден государственной премией Словакии имени Александра Дубчека. Об этом в своем Twitter сообщил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер.

По его словам, Словакия наградила украинского президента Владимира Зеленского госпремией имени Александра Дубчека, которая является "символом свободы и надежды".

Премьер-министр отметил, что российский лидер Владимир Путин, осуществив полномасштабное вторжение в Украину, решил повторить то, что СССР сделал с Чехословакией в 1968 году.

"Словакия наградила Зеленского государственной премией Александера Дубчека — словацким символом свободы и надежды. Путин использует военную силу, чтобы подавить человеческое стремление к демократии — это неприемлемо!", — добавил Эдуард Хегер в своем микроблоге Twitter.

Владимир Зеленский награжден государственной премией Словакии имени Александра Дубчека

Александр Дубчек — чехословацкий политический деятель, который считается одним из инициатором "Пражской весны" в 1968 году. Кампания либерализации страны шла вразрез с политикой СССР, из-за чего в Чехославакию вторглись советские войска для свержения правительства и дальнейшей оккупации. За свою позицию Александр Дубчек был исключен из Компартии Чехословацкой СР, лишен статуса депутата и отправлен на работу руководителем лесничества, где он проработал до 1981 года. После падения режима был избран спикером Национального собрания.

Александр Дубчек реформы Чехословакия Пражская весна
Александр Дубчек был одним из организаторов Пражской весны в 1968 году

Ранее сообщалось, что президента Владимира Зеленского и народ Украины выдвинули на Нобелевскую премию мира. На сайте комитета премии говорится, что мир стал свидетелем мужества украинцев в их противостоянии российским войскам.

До начала полномасштабного вторжения РФ народного депутата Мустафу Джемилева также выдвинули на Нобелевскую премию мира. Инициатором его номинирования выступила польский политик Малгожата Госевская.