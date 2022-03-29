Словаччина нагородила Зеленського державною нагородою імені реформатора "Празької весни"

Словацький прем'єр Едуард Геґер упевнений, що Володимир Путін, вдершись в Україну, вирішив повторити дії СРСР із Чехословаччиною у 1968 році.

Президента України Володимира Зеленського нагородили державною премією Словаччини імені Александра Дубчека. Про це у своєму Twitter повідомив словацький прем'єр-міністр Едуард Геґер.

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За його словами, Словаччина нагородила українського президента Володимира Зеленського держпремією імені Александра Дубчека, яка є "символом свободи та надії".

Прем'єр-міністр зазначив, що російський лідер Володимир Путін, здійснивши повномасштабне вторгнення в Україну, вирішив повторити те, що СРСР зробив із Чехословаччиною у 1968 році.

"Словаччина нагородила Зеленського державною премією Александера Дубчека — словацьким символом свободи та надії. Путін використовує військову силу, щоб придушити прагнення до демократії — це неприйнятно!" — додав Едуард Геґер у своєму мікроблозі Twitter.

[ + – ] Володимира Зеленського нагородили державною премією Словаччини імені Александра Дубчека

Александр Дубчек — чехословацький політичний діяч, якого вважають одним з ініціаторів "Празької весни" у 1968 році. Кампанія лібералізації країни йшла всупереч політиці СРСР, через що в Чехословаччину вдерлися радянські війська для повалення уряду та подальшої окупації. За свою позицію Александра Дубчека виключили з Компартії Чехословацької СР, позбавили статусу депутата та відправили на роботу керівником лісництва, де він працював до 1981 року. Після падіння режиму його обрали речником Національних зборів.

[ + – ] Александр Дубчек був одним з організаторів "Празької весни" у 1968 році.

Раніше повідомляли, що президента Володимира Зеленського та народ України висунули на Нобелівську премію миру. На сайті комітету премії йдеться, що світ став свідком мужності українців у їхньому протистоянні російським військам.

До початку повномасштабного вторгнення РФ народного депутата Мустафу Джемілєва також висунули на Нобелівську премію миру. Ініціатором його номінування виступила польська політикиня Малгожата Гошєвська.