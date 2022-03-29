Словаччина нагородила Зеленського державною нагородою імені реформатора "Празької весни"
Словацький прем'єр Едуард Геґер упевнений, що Володимир Путін, вдершись в Україну, вирішив повторити дії СРСР із Чехословаччиною у 1968 році.
Президента України Володимира Зеленського нагородили державною премією Словаччини імені Александра Дубчека. Про це у своєму Twitter повідомив словацький прем'єр-міністр Едуард Геґер.
За його словами, Словаччина нагородила українського президента Володимира Зеленського держпремією імені Александра Дубчека, яка є "символом свободи та надії".
Прем'єр-міністр зазначив, що російський лідер Володимир Путін, здійснивши повномасштабне вторгнення в Україну, вирішив повторити те, що СРСР зробив із Чехословаччиною у 1968 році.
"Словаччина нагородила Зеленського державною премією Александера Дубчека — словацьким символом свободи та надії. Путін використовує військову силу, щоб придушити прагнення до демократії — це неприйнятно!" — додав Едуард Геґер у своєму мікроблозі Twitter.
Александр Дубчек — чехословацький політичний діяч, якого вважають одним з ініціаторів "Празької весни" у 1968 році. Кампанія лібералізації країни йшла всупереч політиці СРСР, через що в Чехословаччину вдерлися радянські війська для повалення уряду та подальшої окупації. За свою позицію Александра Дубчека виключили з Компартії Чехословацької СР, позбавили статусу депутата та відправили на роботу керівником лісництва, де він працював до 1981 року. Після падіння режиму його обрали речником Національних зборів.
Раніше повідомляли, що президента Володимира Зеленського та народ України висунули на Нобелівську премію миру. На сайті комітету премії йдеться, що світ став свідком мужності українців у їхньому протистоянні російським військам.
До початку повномасштабного вторгнення РФ народного депутата Мустафу Джемілєва також висунули на Нобелівську премію миру. Ініціатором його номінування виступила польська політикиня Малгожата Гошєвська.