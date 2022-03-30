Постпред Украины в ООН назвал условия подписания гарантий безопасности

Чтобы подписание договоренностей стало возможным Россия должна отвести свои войска на позиции, которые они занимали 23 февраля 2022 года.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза заявил, что подписание с Россией Договора о гарантиях безопасности возможно только после отвода всех российских войск за территорию Украины. Об этом украинский постпред написал в своем Twitter.

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По его словам, подписание документа возможно только после того как российские военные отойдут на позиции, которые они занимали 23 февраля 2022 года.

Кислица считает, что недавние переговоры в Стамбуле продемонстрировали готовность России к продвижению, однако предстоит еще долгий путь к достижению полной деэскалации и устойчивого прекращения огня.

Постпред отметил, что стороны продолжают диалог с целью подготовки и согласования положений договора:

о гарантиях безопасности для Украины;

о механизме выполнения прекращения огня;

о выводе из Украины всех вооруженных формирований РФ;

об открытии и безопасном функционировании гуманитарных коридоров на постоянной основе;

обмен погибшими и пленными.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен 29 марта заявил, что США готовы при необходимости участвовать в реализации договоренностей по безопасности Украины, однако он не видит практических сдвигов в переговорном процессе конфликтующих сторон.

"В случае, если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в частности, поддержка безопасности и обороны то, конечно, у нас есть желание принять в этом участие", — заявил Блинкен.

Ранее сообщалось, что на переговорах с Украиной Россия уже не настаивает на денацификации и готова согласиться со вступлением страны в Евросоюз при условии ее нейтрального статуса. Участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия сказал, что стороны близки к соглашению о гарантиях безопасности.

Глава делегации РФ Владимир Мединский по завершении встречи в Стамбуле 29 марта подтвердил, что Украина хочет добиться новой системы безопасности для страны, так как старая оказалась неэффективной.