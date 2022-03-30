Постпред України в ООН назвав умови підписання гарантій безпеки

Щоб підписання домовленостей стало можливим, Росія має відвести свої війська на позиції, які вони займали 23 лютого 2022 року.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки заявив, що підписання з Росією Договору про гарантії безпеки можливе лише після відведення всіх російських військ за територію України. Про це український постпред написав у своєму Twitter.

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За його словами, підписання документа можливе лише після того, як російські військові відійдуть на позиції, які вони займали 23 лютого 2022 року.

Кислиця вважає, що нещодавні переговори у Стамбулі продемонстрували готовність Росії до просування, проте чекає ще довгий шлях до досягнення повної деескалації та стійкого припинення вогню.

Постпред зазначив, що сторони продовжують діалог з метою підготовки та погодження положень договору:

про гарантії безпеки для України;

про механізм виконання припинення вогню;

про виведення з України всіх озброєних формувань РФ;

про відкриття та безпечне функціонування гуманітарних коридорів на постійній основі;

обмін загиблими та полоненими.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен 29 березня заявив, що США готові за необхідності брати участь у реалізації домовленостей щодо безпеки України, проте він не бачить практичних зрушень у переговорному процесі сторін, що конфліктують.

"У разі, якщо буде якийсь результат, і наша підтримка України може бути частиною цього результату, зокрема, підтримка безпеки та оборони, то, звичайно, у нас є бажання взяти в цьому участь", — заявив Блінкен.

Раніше повідомлялося, що на переговорах з Україною Росія вже не наполягає на денацифікації і готова погодитись із вступом країни до Євросоюзу за умови її нейтрального статусу. Учасник переговорів з української сторони Давид Арахамія сказав, що сторони близькі до угоди щодо гарантій безпеки.

Голова делегації РФ Володимир Мединський після завершення зустрічі в Стамбулі 29 березня підтвердив, що Україна хоче домогтися нової системи безпеки для країни, оскільки стара виявилася неефективною.