Вопрос оккупированного Донбасса будет решаться на встрече Зеленского и Путина, — Арахамия

Глава украинской делегации на переговорах заявил, тема ОРДЛО не поднималась в ходе встреч с российской делегацией, однако ВСУ продолжат освобождать территорию страны от оккупанта.

Вопрос оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей не обсуждался на переговорах украинской и российской делегаций по поводу полномасштабного вторжения РФ, эта тема будет обсуждаться только на встрече лидеров двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявил глава украинской делегации, лидер фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия.

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По словам политика, вопрос ОРДЛО является "самым сложным" и на переговорах "его не трогали, потому что понимали, что у нас не хватит политического мандата, чтобы его обсуждать".

"Поэтому выносили его сразу за скобки до встречи лидеров (двух стран), а работали по всем остальным вопросам", — добавил Арахамия.

Нардеп также отметил, что украинская делегация не может влиять на действия Вооруженных сил Украины и выдавливание противника с украинской территории будет продолжаться.

"(ВСУ) делают свою работу, освобождают нашу землю. Если там есть успехи, мы, естественно, пытаемся сразу использовать это на переговорах как контраргумент и выторговать лучшие позиции. Но ни в коем случае не наоборот", — заверил Арахамия.

Напомним, вчера, 29 мая, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров украинской и российской делегации по поводу полномасштабной войны. По итогам стороны сообщили, что представители Украины передали российским коллегам проект договора, в котором, в частности, обозначено требование отвода российских войск до позиций, которые были по состоянию на 23 февраля. Теперь РФ должна представить ответ на предложения Украины. Подробнее об итогах переговоров читайте в материале Фокуса.

Также мы писали, что по словам главы российской делегации Владимира Мединского, встреча Зеленского и Путина может состояться одновременно с подписанием будущего мирного договора министрами иностранных дел двух стран. В ходе встречи главы государств смогут обсудить "политические детали" урегулирования последствий российской агрессии против Украины.

В то же время в своем ночном обращении в среду, 30 марта, Зеленский заверил, что компромиссов касательно территориальной целостности Украины быть не может.