Питання окупованого Донбасу вирішуватиметься на зустрічі Зеленського та Путіна, — Арахамія

Голова української делегації на переговорах заявив, що тема ОРДЛО не порушувалася в ході зустрічей з російською делегацією, проте ЗСУ продовжить звільняти територію країни від окупанта.

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Питання окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей не обговорювалося на переговорах української та російської делегацій щодо повномасштабного вторгнення РФ, ця тема обговорюватиметься лише на зустрічі лідерів двох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" заявив голова української делегації, лідер фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія.

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За словами політика, питання ОРДЛО є "найскладнішим" і на переговорах "його не чіпали, тому що розуміли, що в нас не вистачить політичного мандату, щоб його обговорювати".

"Тому виносили його одразу за дужки до зустрічі лідерів (двох країн), а працювали з усіх інших питань", — додав Арахамія.

Нардеп також зазначив, що українська делегація не може впливати на дії Збройних сил України і видавлювання противника з української території продовжуватиметься.

"(ЗСУ) роблять свою роботу, звільняють нашу землю. Якщо там є успіхи, ми, звісно, намагаємось одразу використати це на переговорах як контраргумент і виторгувати найкращі позиції. Але в жодному разі не навпаки", — запевнив Арахамія.

Нагадаємо, вчора, 29 травня, у Стамбулі пройшов черговий раунд переговорів української та російської делегації щодо повномасштабної війни. За підсумками сторони повідомили, що представники України передали російським колегам проєкт договору, у якому зокрема зазначено вимогу відведення російських військ до позицій, які були станом на 23 лютого. Тепер РФ має подати відповідь на пропозиції України. Докладніше про підсумки переговорів читайте в матеріалі Фокусу.

Також ми писали, що, за словами голови російської делегації Володимира Мединського, зустріч Зеленського та Путіна може відбутися одночасно з підписанням майбутнього мирного договору міністрами закордонних справ двох країн. Під час зустрічі глави держав зможуть обговорити "політичні деталі" врегулювання наслідків російської агресії проти України.

Водночас у своєму нічному зверненні в середу, 30 березня, Зеленський запевнив, що компромісів щодо територіальної цілісності України бути не може.