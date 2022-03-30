Зеленский и Байден провели часовой телефонный разговор: о чем беседовали президенты

В ходе переговоров американский президент, в частности, анонсировал выделение Украине $500 млн в виде прямой бюджетной помощи.

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Президент Владимир Зеленский в среду, 30 марта, провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Об этом глава государства сообщил в своем микроблоге Twitter.

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По его словам, телефонный разговор с президентом США длился в течение часа.

Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с Джо Байденом продолжающиеся обстрелы украинских городов и промежуточные итоги переговоров с Россией, которые 29 марта проходили в Стамбуле.

"Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", — добавил глава государства по итогам телефонного разговора с президентом США.

[ + – ] Владимир Зеленский и Джо Байден провели часовой телефонный разговор

Пресс-служба Белого дома также опубликовала пресс-релиз по итогам телефонного разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена. В сообщении сказано, что лидеры Украины и США обсуждали оказание Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи, а также дальнейшую политику в отношении России.

"Президент Байден сообщил президенту Зеленскому, что США намерены предоставить украинскому правительству $500 млн в виде прямой бюджетной помощи. Он также рассказал о дополнительных санкциях и гуманитарной помощи, о которых было объявлено на прошлой неделе. Президент Зеленский проинформировал президента Байдена о ходе переговоров Украины с Россией", — сказано в пресс-релизе Белого дома.

[ + – ] Владимир Зеленский и Джо Байден провели часовой телефонный разговор

Отметим, что ранее Фокус в своем материале подводил итоги переговоров Украины и России, которые проходили 29 марта в Стамбуле.

Также 29 марта в Белом доме назвали условие для проведение встречи Джо Байдена и Владимира Путина. В администрации лидера США подчеркнули, что двухсторонние переговоры возможны, если Россия пойдет на деэскалацию полномасштабного конфликта в Украине.