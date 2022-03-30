"Ощутимая деэскалация": Белый дом озвучил условия встречи президентов США и России

Переговоры возможны только после существенных шагов России по деэскалации ситуации в Украине, считают в Вашингтоне.

Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина возможна исключительно в условиях "ощутимой деэскалации" ситуации в Украине и стремлениях России к дипломатии. Об этом во время брифинга 29 марта заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

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"Президент Байден ясно заявлял, что прежде, такой диалог состоится, требуется ощутимая деэскалация со стороны России и ясная, искренняя приверженность дипломатическому взаимодействию", — сказала директор.

Вместе с тем, Бедингфилд отметила, что США готовы оказывать содействие Киеву в его переговорах с Москвой в этом дипломатическом процессе.

"Мы находимся в тесном контакте с Украиной и поддерживаем их усилия по вовлечению в дипломатию и попытке достичь прекращения огня", — отметила она.

По словам представителя Белого дома, любое российских перемещение вооруженных сил вокруг Киева — это передислокация, а не отвод войск. Поэтому Вашингтон считает, что в ближайшее время активные боевые действия могут возобновится в других точках Украины.

В силу этого, прежде чем говорить о встрече двух президентов, Вашингтон должен убедиться в том, что Россия действительно снижает градус агрессии в своих действиях на территории Украины. Бедингфилд подчеркнула — у США пока нет оснований полагать, что Россия изменила агрессивную стратегию в этом конфликте.

Ранее президент Байден не исключил возможности прямых переговоров с Путиным, однако перспектива этой встречи, по словам американского лидера, зависит от вопросов, вынесенных на повестку.

"Это зависит от того, о чем он хочет говорить… Вопрос заключается в том, есть ли что-то, чтобы встречаться. Что стало бы основанием для возможности завершить эту войну и восстановить Украину", — сказал Байден.

Ранее Фокус опубликовал мнение бывшего президента Польши Александр Квасьневский, который сказал, что на сегодняшний день какой-либо диалог с президентом Путиным — всего лишь пустые разговоры. Квасьневский считает, что для конструктивных переговоров Россия должна вывести свои войска из Украины.

Глава российской делегации на двусторонних переговорах Владимир Мединский сообщил, что встреча президентов РФ и Украины возможна во время процесса предварительного утверждения мирного договора министрами иностранных дел двух стран.