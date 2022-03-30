"Відчутна деескалація": Білий дім озвучив умови зустрічі президентів США та Росії

Переговори можливі лише після суттєвих кроків Росії щодо деескалації ситуації в Україні, вважають у Вашингтоні.

Зустріч президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна можлива виключно в умовах "відчутної деескалації" ситуації в Україні та прагнення Росії до дипломатії. Про це під час брифінгу 29 березня заявила директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

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"Президент Байден чітко заявляв, що раніше такий діалог відбудеться, потрібна відчутна деескалація з боку Росії і зрозуміла, щира прихильність до дипломатичної взаємодії", — сказала директорка.

Водночас, Бедінгфілд зазначила, що США готові сприяти Києву в його переговорах із Москвою у цьому дипломатичному процесі.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з Україною і підтримуємо їхні зусилля щодо залучення до дипломатії та спроби досягти припинення вогню", — зазначила вона.

За словами представника Білого дому, будь-яке російське переміщення збройних сил навколо Києва — це передислокація, а не відведення військ. Тому Вашингтон вважає, що найближчим часом активні бойові дії можуть відновитись в інших точках України.

Тому, перш ніж говорити про зустріч двох президентів, Вашингтон повинен переконатися в тому, що Росія справді знижує градус агресії у своїх діях на території України. Бедінгфілд підкреслила — США поки що немає підстав вважати, що Росія змінила агресивну стратегію в цьому конфлікті.

Раніше президент Байден не заперечив можливості прямих переговорів із Путіним, проте перспектива цієї зустрічі, за словами американського лідера, залежить від питань, винесених на порядок денний.

"Це залежить від того, про що він хоче говорити… Питання полягає в тому, чи є щось, щоб зустрічатися. Що стало б підставою для можливості завершити цю війну та відновити Україну", — сказав Байден.

Раніше Фокус опублікував думку колишнього президента Польщі Олександра Квасневського, який сказав, що на сьогоднішній день будь-який діалог із президентом Путіним — лише порожні розмови. Квасневський вважає, що для конструктивних переговорів Росія має вивести свої війська з України.

Глава російської делегації на двосторонніх переговорах Володимир Мединський повідомив, що зустріч президентів РФ та України можлива під час процесу попереднього затвердження мирного договору міністрами закордонних справ двох країн.