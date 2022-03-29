Путін може зустрітися із Зеленським під час підписання главами МЗС угоди щодо миру — Мединський

За словами голови делегації РФ, на зустрічі лідери двох країн зможуть обговорити політичні нюанси майбутнього договору про закінчення бойових дій.

Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна можлива під час процесу попереднього затвердження мирного договору міністрами закордонних справ двох країн. Про це після переговорів у Стамбулі у вівторок, 29 березня, повідомив голова російської делегації Володимир Мединський.

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Представник РФ заявив, що російська сторона "від початку говорила про те, що зустріч" лідерів двох країн можлива, коли "буде готовий до підписання договір".

"Пропонований формат був такий: спочатку готується договір, потім договір затверджується переговорниками, візується міністрами закордонних справ на зустрічі, після цього обговорюється можливість зустрічі керівників держав для підписання цього договору", — повідомив Мединський.

Проте в результаті, за словами голови російської делегації, РФ запропонувала, що зустріч Зеленського та Путіна може пройти одночасно "з парафуванням (попереднього підписання — ред.) договору міністрами закордонних справ".

"У момент цього парафування й обговорення деталей договору можливе обговорення різних політичних нюансів і деталей. Так за умови швидкої роботи щодо договору та знаходження необхідного компромісу можливість укласти мир стане набагато ближче", — сказав Мединський.

У свою чергу на брифінгу української делегації її голова, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що наразі "напрацьовано достатньо матеріалу", щоб зустріч Зеленського та Путіна відбулася.

"Прислали таку пропозицію РФ і чекаємо на них відповіді", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, після переговорів 29 березня Міністерство оборони Росії ухвалило рішення про "кардинальне" скорочення активності на Київському та Чернігівському напрямах.

Також ми писали, що, за даними Financial Times, РФ перестала вимагати від України "демілітаризації" та "денацифікації".