Путин может встретиться с Зеленским во время подписания соглашения по миру главами МИД — Мединский

По словам главы делегации РФ, на встрече лидеры двух стран смогут обсудить "политические нюансы" будущего договора об окончании боевых действий.

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна во время процесса предварительного утверждения мирного договора министрами иностранных дел двух стран. Об этом после переговоров в Стамбуле во вторник, 29 марта, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

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Представитель РФ заявил, что российская сторона "с самого начала говорила о том, что встреча" лидеров двух стран возможна, когда "будет готов к подписанию договор"

"Предлагаемый формат был следующий: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора", — сообщил Мединский.

Однако в результате, по словам главы российской делегации, РФ предложила, что встреча Зеленского и Путина может пройти одновременно "с парафированием (предварительного подписания — ред.) договора министрами иностранных дел".

"В момент этого парафирования и обсуждения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей. Таким образом при условии быстрой работы по договору и нахождения требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе", — сказал Мединский.

В свою очередь на брифинге украинской делегации ее глава, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что на данный момент "наработано достаточно материала", чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась.

"Прислали такое предложение РФ и ждем от них ответа", — объяснил нардеп.

Напомним, после переговоров 29 марта Министерство обороны России приняло решение о "кардинальном" сокращении активности на Киевском и Черниговском направлениях.

Также мы писали, что, по данным Financial Times, РФ перестала требовать от Украины "демилитаризации" и "денацификации".