Зеленський та Байден провели годинну телефонну розмову: про що розмовляли президенти

Під час переговорів американський президент зокрема анонсував виділення Україні $500 млн як пряму бюджетну допомогу.

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Президент Володимир Зеленський у середу, 30 березня, провів телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом. Про це глава держави повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

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За його словами, телефонна розмова з президентом США тривала протягом години.

Володимир Зеленський повідомив, що обговорював з Джо Байденом обстріли українських міст і проміжні підсумки переговорів з Росією, які 29 березня проходили в Стамбулі.

"Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", — додав глава держави за підсумками телефонної розмови з президентом США.

[ + – ] Володимир Зеленський та Джо Байден провели годинну телефонну розмову

Пресслужба Білого дому також опублікувала пресреліз за підсумками телефонної розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена. В повідомленні сказано, що лідери України та США обговорювали надання Києву військової, економічної та гуманітарної допомоги, а також подальшу політику стосовно Росії.

"Президент Байден повідомив президенту Зеленському, що США мають на меті надати українському уряду $500 млн як пряму бюджетну допомогу. Він також розповів про додаткові санкції та гуманітарну допомогу, про які оголосили минулого тижня. Президент Зеленський поінформував президента Байдена про хід переговорів України з Росією ", — сказано у пресрелізі Білого дому.

[ + – ] Володимир Зеленський та Джо Байден провели годинну телефонну розмову

Зазначимо, що раніше Фокус у своєму матеріалі підбивав підсумки переговорів України та Росії, які проходили 29 березня у Стамбулі.

Також 29 березня в Білому домі назвали умову для проведення зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна. В адміністрації лідера США наголосили, що двосторонні переговори можливі, якщо Росія піде на деескалацію повномасштабного конфлікту в Україні.