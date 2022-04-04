Российские СМИ призывают к геноциду и ликвидации украинской государственности, — Подоляк

По словам советника главы Офиса президента, обнародованная в "РИА-Новости" статья говорит о том, что в России перестали скрывать свои истинные планы.

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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что российские СМИ распространяют все более жесткие нарративы относительно Украины. Уже вполне откровенно пропагандистские новостные агентства РФ провозглашают "ликвидацию украинской государственности", пишет в своем Telegram советник главы ОП.

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По его мнению, агентство РИА практически озвучивает позицию Кремля, который ставит знак равенства между "денацификацией Украины" и ее неминуемой "деевропеизацией". Подоляк пишет, что подобные откровенные заявления свидетельствуют о планах РФ по тотальному уничтожению Украины и ее инфраструктуры, а также проведению в ней политики геноцида.

Публикация в РИА

Вероятно речь идет о публикации на РИА некоего российского политолога и писателя Тимофея Сергейцева, который возглавлял избирательные кампании таких политических деятелей в Украине, как Виктор Пинчук, Леонид Кучма и Арсений Яценюк. В своей статье он обвиняет значительную часть населения Украины в "пассивном пособничестве нацизму", которую необходимо "перевоспитывать", путем идеологических репрессий и установления жесткой цензуры в политической, образовательной и культурной сферах.

На основе публикации РИА советник главы ОП делает два вывода. Во-первых, российская сторона якобы официально и публично протоколируют свои призывы к массовым убийствам по этническим, социальным и даже государственным признакам, что является нечто новым в историческом контексте. Во-вторых, аналитика всех происходящих в Украине процессов остается на предельно низком уровне.

"Абсолютная неадекватность. Абсолютное непонимание Украины и мира. Абсолютные изгои. И поэтому итоговая цена для самой РФ будет максимально убийственной", — пишет Подоляк.

В заключение политик говорит, что до тех пор, пока россияне накручивают себя "пропагандистским идиотизмом", количество уничтоженной живой силы и военной техники РФ будет возрастать в геометрической прогрессии.

Ранее сообщалось, что, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина нуждается в адекватной военной помощи международных партнеров. Он заявил, что ВСУ могут сами эффективно бороться с российскими захватчиками, но для этого нужны средства ПВО.

В своем Twitter Подоляк написал, что согласно независимому социологическому опросу 71% россиян поддерживают полномасштабное военное вторжение РФ в Украину. Следовательно, не стоит всю вину перекладывать на президента Владимира Путина.