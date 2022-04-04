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Политика Российско-украинская война

Российские СМИ призывают к геноциду и ликвидации украинской государственности, — Подоляк

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Михаил Подоляк
Фото: Пресс-служба ОП | Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк

По словам советника главы Офиса президента, обнародованная в "РИА-Новости" статья говорит о том, что в России перестали скрывать свои истинные планы.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что российские СМИ распространяют все более жесткие нарративы относительно Украины. Уже вполне откровенно пропагандистские новостные агентства РФ провозглашают "ликвидацию украинской государственности", пишет в своем Telegram советник главы ОП.

По его мнению, агентство РИА практически озвучивает позицию Кремля, который ставит знак равенства между "денацификацией Украины" и ее неминуемой "деевропеизацией". Подоляк пишет, что подобные откровенные заявления свидетельствуют о планах РФ по тотальному уничтожению Украины и ее инфраструктуры, а также проведению в ней политики геноцида.

Публикация в РИА

Вероятно речь идет о публикации на РИА некоего российского политолога и писателя Тимофея Сергейцева, который возглавлял избирательные кампании таких политических деятелей в Украине, как Виктор Пинчук, Леонид Кучма и Арсений Яценюк. В своей статье он обвиняет значительную часть населения Украины в "пассивном пособничестве нацизму", которую необходимо "перевоспитывать", путем идеологических репрессий и установления жесткой цензуры в политической, образовательной и культурной сферах.

На основе публикации РИА советник главы ОП делает два вывода. Во-первых, российская сторона якобы официально и публично протоколируют свои призывы к массовым убийствам по этническим, социальным и даже государственным признакам, что является нечто новым в историческом контексте. Во-вторых, аналитика всех происходящих в Украине процессов остается на предельно низком уровне.

"Абсолютная неадекватность. Абсолютное непонимание Украины и мира. Абсолютные изгои. И поэтому итоговая цена для самой РФ будет максимально убийственной", — пишет Подоляк.

В заключение политик говорит, что до тех пор, пока россияне накручивают себя "пропагандистским идиотизмом", количество уничтоженной живой силы и военной техники РФ будет возрастать в геометрической прогрессии.

Ранее сообщалось, что, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина нуждается в адекватной военной помощи международных партнеров. Он заявил, что ВСУ могут сами эффективно бороться с российскими захватчиками, но для этого нужны средства ПВО.

В своем Twitter Подоляк написал, что согласно независимому социологическому опросу 71% россиян поддерживают полномасштабное военное вторжение РФ в Украину. Следовательно, не стоит всю вину перекладывать на президента Владимира Путина.