Російські ЗМІ закликають до геноциду та ліквідації української державності, — ОП

За словами Михайла Подоляка, оприлюднення статті свідчить, що в РФ перестали приховувати свої справжні плани.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що російські ЗМІ поширюють дедалі жорсткіші наративи щодо України. Вже цілком відверто пропагандистські агентства новин РФ проголошують "ліквідацію української державності", пише у своєму Telegram радник голови ОП.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На його думку, агентство РІА практично озвучує позицію Кремля, який ставить знак рівності між "денацифікацією України" та її неминучою "деєвропеїзацією". Подоляк пише, що подібні відверті заяви свідчать про плани РФ щодо тотального знищення України та її інфраструктури, а також проведення у ній політики геноциду.

Публікація у РІА

Ймовірно, йдеться про публікацію на РІА якогось російського політолога та письменника Тимофія Сергіцева, який очолював виборчі кампанії таких політичних діячів в Україні, як Віктор Пінчук, Леонід Кучма та Арсеній Яценюк. У своїй статті він звинувачує значну частину населення України у "пасивному пособництві нацизму", яку необхідно "перевиховувати" шляхом ідеологічних репресій та встановлення жорсткої цензури в політичній, освітній та культурній сферах.

На основі публікації РІА радник глави ОП робить два висновки. По-перше, російська сторона нібито офіційно та публічно протоколює свої заклики до масових вбивств за етнічними, соціальними і навіть державними ознаками, що є новим в історичному контексті. По-друге, аналітика всіх процесів, що відбуваються в Україні, залишається на гранично низькому рівні.

"Абсолютна неадекватність. Абсолютне нерозуміння України та світу. Абсолютні ізгої. І тому підсумкова ціна для самої РФ буде максимально вбивчою", — пише Подоляк.

На закінчення політик каже, що доки росіяни накручують себе "пропагандистським ідіотизмом", кількість знищеної живої сили та військової техніки РФ зростатиме у геометричній прогресії.

Раніше повідомлялося, що, на думку радника голови ОП Михайла Подоляка, Україна потребує адекватної військової допомоги міжнародних партнерів. Він заявив, що ЗСУ можуть самі ефективно боротися із російськими загарбниками, але для цього потрібні засоби ППО.

У своєму Twitter Подоляк написав, що згідно з незалежним соціологічним опитуванням 71% росіян підтримують повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Відтак не варто всю провину перекладати на президента Володимира Путіна.