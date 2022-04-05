Дипломатический путь: Зеленский объяснил предложение о решении вопроса Крыма за 10-15 лет

Если Россия согласится на предложение о решении вопроса статуса Крыма в течение 15 лет, это было бы "абсолютной победой Украины", считает глава государства.

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В переговорном процессе между делегациями Украины и России украинская сторона продолжает настаивать на рассмотрении вопроса о статусе Крыма и Севастополя, который должен решаться в течение 15 лет. Эту позицию Украина предлагает зафиксировать в отдельном пункте договора, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

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Глава государства пояснил, что в течение этого времени обе стороны будут обязаны найти решение по Крыму дипломатическим путем. А произойти это может в любой момент, "хоть завтра".

"За эти 10-15 лет все стороны должны будут решать вопросы Крыма дипломатическим путем. То есть, если мы берем с вами дипломатический путь – это формат, который предлагается, значит не будем решать это сейчас, а решить хотим завтра в течение этого срока", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинская позиция по данному вопросу достаточно сильная. И если во время переговоров ее удастся закрепить, то это означало бы "абсолютной победой Украины".

Однако Зеленский считает, что у Украины и России совершенно разное видение проблематики Крыма. По его словам, обе стороны имеют противоположные представления о дальнейшей судьбе полуострова.

"10-15 лет – это формат предложения со стороны Украины. И столько же процентов, что Россия на это согласится", – отметил президент.

Глава государства добавил, что украинская позиция по крымскому вопросу отнюдь не является каким-либо компромиссом, поскольку она опирается на четкое предложение — уход России с украинской территории.

Ранее Фокус выяснял, насколько крымская тематика влияет на переговорный процесс между Россией и Украиной, и является ли Крым неким камнем преткновения для обеих сторон. По мнению экспертов, стратегическое расположение полуострова настолько важно и для РФ и для Украины,что было бы наивно думать, что нынешние переговоры окончательно разрешат проблему.

Российские СМИ 31 марта сообщили, что "власти" Крыма хотят национализировать имущество президента Украины Владимира Зеленского. Среди недвижимости украинского президента в Крыму находятся апартаменты в Ливадии, которую Елена Зеленская купила в 2013 году.