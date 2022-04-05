Дипломатичний шлях: Зеленський пояснив пропозицію щодо розв'язання питання Криму за 10-15 років

Якщо Росія погодиться на пропозицію про розв'язання питання статусу Криму протягом 15 років, це було б "абсолютною перемогою України", вважає глава держави.

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У переговорному процесі між делегаціями України та Росії українська сторона продовжує наполягати на розгляді питання про статус Криму та Севастополя, яке мають розв'язувати протягом 15 років. Цю позицію Україна пропонує зафіксувати в окремому пункті договору, заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами.

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Глава держави пояснив, що протягом цього часу обидві сторони будуть зобов'язані знайти рішення стосовно Криму дипломатичним шляхом. А статися це може будь-якої миті, "хоч завтра".

"За ці 10-15 років усі сторони повинні будуть розв'язувати питання Криму дипломатичним шляхом. Тобто якщо ми беремо з вами дипломатичний шлях – це формат, який пропонується, значить не вирішуватимемо це зараз, а вирішити хочемо завтра протягом цього терміну", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українська позиція щодо цього питання досить сильна. І якщо під час переговорів її вдасться закріпити, це означало б "абсолютну перемогу України".

Проте Зеленський вважає, що Україна і Росія мають зовсім різне бачення проблематики Криму. За його словами, обидві сторони мають протилежні уявлення про подальшу долю півострова.

"10-15 років — це формат пропозиції з боку України. І стільки ж відсотків, що Росія на це погодиться", — наголосив президент.

Глава держави додав, що українська позиція щодо кримського питання аж ніяк не є якимсь компромісом, оскільки вона спирається на чітку пропозицію — відхід Росії з української території.

Раніше Фокус з'ясовував, наскільки кримська тематика впливає на переговорний процес між Росією та Україною, і чи є Крим певним каменем спотикання для обох сторін. На думку експертів, стратегічне розташування півострова є настільки важливим і для РФ, і для України, що було б наївно думати, що нинішні переговори остаточно розв'яжуть проблему.

Російські ЗМІ 31 березня повідомили, що "влада" Криму хоче націоналізувати майно президента України Володимира Зеленського. Серед нерухомості українського президента в Криму є апартаменти в Лівадії, яку Олена Зеленська купила у 2013 році.