Гордона внесли в российский реестр террористов и экстремистов

В подобный "черный список" попадают осужденные или подследственные по делам о терроризме и экстремизме в РФ.

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Украинского телеведущего Дмитрия Гордона внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на сайт ведомства.

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Отметим, в подобный реестр включают осужденных или подследственных по делам о терроризме и экстремизме, а их счета блокируют в России.

Как сообщал ранее Фокус, СК РФ возбудил против Гордона уголовное дело по трем статьям. По мнению правоохранителей, украинский телеведущий публично призывал к "развязыванию агрессивной войны и экстремистским действиям, а также распространял ложную информацию" о вражеской армии, также Гордон, по версии следствия, призывал у "уничтожению" россиян. Поводом для уголовного производства стали телеэфиры Гордона.