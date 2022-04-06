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Политика Российско-украинская война

Гордона внесли в российский реестр террористов и экстремистов

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Телеведущий Дмитрий Гордон, список экстремистов
Фото: скриншот | Гордон попал в список экстремистов в РФ

В подобный "черный список" попадают осужденные или подследственные по делам о терроризме и экстремизме в РФ.

Украинского телеведущего Дмитрия Гордона внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на сайт ведомства.

Отметим, в подобный реестр включают осужденных или подследственных по делам о терроризме и экстремизме, а их счета блокируют в России.

Как сообщал ранее Фокус, СК РФ возбудил против Гордона уголовное дело по трем статьям. По мнению правоохранителей, украинский телеведущий публично призывал к "развязыванию агрессивной войны и экстремистским действиям, а также распространял ложную информацию" о вражеской армии, также Гордон, по версии следствия, призывал у "уничтожению" россиян. Поводом для уголовного производства стали телеэфиры Гордона.