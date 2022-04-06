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Гордона внесли до російського реєстру терористів та екстремістів

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Телеведучий Дмитро Гордон, список екстремістів
Фото: скріншот | Гордон потрапив до списку екстремістів в РФ

У подібний "чорний список" потрапляють засуджені або підслідні у справах про тероризм та екстремізм в РФ.

Українського телеведучого Дмитра Гордона внесли до списку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу. Про це повідомляє Медіазона з посиланням на сайт відомства.

Зазначимо, до такого реєстру вносять засуджених або підслідних у справах про тероризм та екстремізм, а їхні рахунки блокують у Росії.

Як повідомляв раніше Фокус, СК РФ порушив проти Гордона кримінальну справу за трьома статтями. На думку правоохоронців, український телеведучий публічно закликав до "розв'язання агресивної війни й екстремістських дій, а також розповсюджував неправдиву інформацію" про ворожу армію, також Гордон, за версією слідства, закликав до "знищення" росіян. Приводом для кримінального провадження стали телеефіри Гордона.