Гордона внесли до російського реєстру терористів та екстремістів

У подібний "чорний список" потрапляють засуджені або підслідні у справах про тероризм та екстремізм в РФ.

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Українського телеведучого Дмитра Гордона внесли до списку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу. Про це повідомляє Медіазона з посиланням на сайт відомства.

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Зазначимо, до такого реєстру вносять засуджених або підслідних у справах про тероризм та екстремізм, а їхні рахунки блокують у Росії.

Як повідомляв раніше Фокус, СК РФ порушив проти Гордона кримінальну справу за трьома статтями. На думку правоохоронців, український телеведучий публічно закликав до "розв'язання агресивної війни й екстремістських дій, а також розповсюджував неправдиву інформацію" про ворожу армію, також Гордон, за версією слідства, закликав до "знищення" росіян. Приводом для кримінального провадження стали телеефіри Гордона.