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Политика Российско-украинская война

Российские оккупанты применяют голод как оружие против Украины, – Зеленский (видео)

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президент украины, Владимир Зеленский, фото Владимир Зеленский
Фото: Скриншот | Зеленский отметил, что без украинского экспорта голод будет угрожать странам Африки и Азии

Президент Украины заявил, что захватчики уничтожают украинские сельхозпредприятия и блокируют суда с аграрной продукцией на экспорт.

Россия рассматривает голод как оружие, поэтому уничтожает в Украине сельхозпредприятия и блокирует морские порты. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Ирландии.

"Они последовательно уничтожают места хранения топлива, распределительные центры продуктов, уничтожают обычную аграрную технику и минируют поля. Минируют постоянно все, что оставляют. РФ заблокировала все наши морские порты вместе с суднами, которые были загружены аграрной продукцией на экспорт", – заявил глава государства.

Зеленский обратился к парламенту Ирландии

Президент напомнил, что Украина – одна из ведущих стран в мире по экспорту продовольствия.

"Без нашего экспорта – это не просто дефицит, а угроза голода для более чем десятка стран Африки и Азии. Потому что физически не будет хватать объемов продукции и существенно возрастут цены. Для миллионов бедных на севере Африки и в части стран Азии станет еще сложнее прокармливать семьи", – сообщил он.

РФ применяет голод с первых дней войны с Украиной

Оккупанты используют голод в качестве оружия с первых дней войны и хуже всего ситуация в Мариуполе. Полумиллионный город, по словам Зеленского, полностью заблокировала армия РФ, туда не попадают гуманитарные грузы, еда, вода и медикаменты.

"Пока был снег, люди могли растопить хотя бы снег, чтобы получить воду, а сейчас и этого нет. Продолжаются круглосуточные обстрелы, авианалеты, бомбежки. В Мариуполе не осталось ни одного целого здания", – сказал он.

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В Мариуполе не осталось целых зданий
Фото: Фото Евгения Малолетки

Зеленский добавил, что государство, которое совершает такие преступления, не заслуживает места в международном сообществе и должно ответить за все, что натворило в Украине.

Напомним, что 24 марта президент США Джо Байден признал, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину в мире реально может возникнуть дефицит продовольствия. На долю воюющих стран приходится 25% мирового экспорта пшеницы и 16% кукурузы.

Фокус также писал о ситуации в агропромышленном комплексе Украины после начала боевых действий. Оккупанты уничтожают потенциал Украины, как одного из ведущих мировых поставщиков агропродукции и многие аграрии не начнут вовремя посевную.