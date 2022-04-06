Російські окупанти застосовують голод як зброю проти України, – Зеленський (відео)

Президент України заявив, що загарбники знищують українські сільгосппідприємства та блокують судна з аграрною продукцією на експорт.

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Росія розглядає голод як зброю, тому знищує в Україні сільгосппідприємства та блокує морські порти. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Ірландії.

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"Вони послідовно знищують місця зберігання палива, розподільні центри продуктів, знищують звичайну аграрну техніку та мінують поля. Мінують постійно все, що залишають. РФ заблокувала всі наші морські порти разом із суднами, які були завантажені аграрною продукцією на експорт", — заявив глава держави.

[ + – ] Зеленський звернувся до парламенту Ірландії

Президент нагадав, що Україна — одна з провідних країн у світі щодо експорту продовольства.

"Без нашого експорту — це не просто дефіцит, а загроза голоду для більш ніж десятка країн Африки й Азії. Тому що фізично не вистачатиме обсягів продукції та суттєво зростуть ціни. Для мільйонів бідних на півночі Африки й у частині країн Азії стане ще складніше прогодовувати сім'ї", — повідомив він.

РФ застосовує голод із перших днів війни з Україною

Окупанти використовують голод як зброю з перших днів війни і найгірша ситуація в Маріуполі. Півмільйонне місто, за словами Зеленського, повністю заблокувала армія РФ, туди не потрапляють гуманітарні вантажі, їжа, вода та медикаменти.

"Поки був сніг, люди могли розтопити хоча б сніг, щоб отримати воду, а зараз і цього немає. Продовжуються цілодобові обстріли, авіанальоти, бомбардування. У Маріуполі не залишилося жодної цілої будівлі", — сказав він.

[ + – ] У Маріуполі не залишилося цілих будівель Фото: Фото Євгена Малолєтки

Зеленський додав, що держава, яка вчиняє такі злочини, не заслуговує на місце в міжнародному співтоваристві і повинна відповісти за все, що наробила в Україні.

Нагадаємо, що 24 березня президент США Джо Байден визнав, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в світі реально може виникнути дефіцит продовольства. На частку країн, що воюють, припадає 25% світового експорту пшениці та 16% кукурудзи.

Фокус також писав про ситуацію в агропромисловому комплексі України після початку бойових дій. Окупанти знищують потенціал України як одного з провідних світових постачальників агропродукції і багато аграріїв не почнуть вчасно посівну.