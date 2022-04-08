Российская элита постепенно впадает в откровенную панику, - Подоляк

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, российские топы не случайно откровенничают с иностранными журналистами и пытаются уйти в отставку.

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Первое, что, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка указывает на панические настроения в российском истеблишменте, — непривычные заявления в интервью иностранным журналистам. Например, весьма откровенные признания пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что Россия несет огромные потери в войне с Украиной и для них это большая трагедия.

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Второе, на что обратил внимание Подоляк, — в СМИ все чаще появляется информация о возможной отставке министров РФ, которую опровергают. Как пример, неудачная попытка уйти в отставку главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которой Путин лично запретил это делать, или информация об отставке главы Минфин Антона Силуанова, которую росСМИ назвали фейком.

"Уже в очереди на "покинуть российский военный корабль" Набиуллина (глава Центробанка), Силуанов (Минфин), Колокольцев (МВД) и теперь даже Патрушев-младший (Минсельхоз). Сомнения нарастают у людей", — пишет Подоляк.

Третье, что указывает на панику в российской верхушке власти — по словам советника главы ОПУ, Путин ежедневно проводит совещания с расширенным составом Совбеза, чтобы держать каждого под контролем.

"А параллельно с этим безумные пропагандисты, практически оказавшиеся в свободном плавании, продолжают накачивать и без того убитых собственных граждан антиукраинской ненавистью, чтобы если надо, то до последнего россиянина", — резюмировал Подоляк.

Как писал ранее Фокус, режиссер из России разоблачила фейковое видео на россТВ про украинских военных. Ролик, на котором якобы украинские военные устраивают постановку с погибшими мирными жителями — эпизод из сериала.