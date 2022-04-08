Російська еліта поступово впадає у відверту паніку, — Подоляк

На думку радника голови Офісу Президента України Михайла Подоляка, російські топи не випадково відверті з іноземними журналістами й намагаються піти у відставку.

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Перше, що, на думку радника голови ОП Михайла Подоляка, вказує на панічні настрої в російському істеблішменті, — незвичні заяви в інтерв'ю іноземним журналістам. Наприклад, дуже відверті зізнання прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова про те, що Росія зазнає величезних втрат у війні з Україною і для них це велика трагедія.

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Друге, на що звернув увагу Подоляк, — у ЗМІ все частіше з'являється інформація про можливу відставку міністрів РФ, яку спростовують. Як приклад, невдала спроба піти у відставку голови Центробанку Ельвіри Набіулліної, якій Путін особисто заборонив це робити, або інформація про відставку голови Мінфіну Антона Сілуанова, яку росЗМІ назвали фейком.

"Вже в черзі на "покинути російський військовий корабель" Набіулліна (глава Центробанку), Сілуанов (Мінфін), Колокольцев (МВС) і тепер навіть Патрушев-молодший (Мінсільгосп). Сумніви наростають у людей", — пише Подоляк.

Третє, що вказує на паніку в російській верхівці влади, — за словами радника голови ОПУ, Путін щодня проводить наради з розширеним складом Ради Безпеки, щоб тримати кожного під контролем.

"А паралельно з цим божевільні пропагандисти, які практично опинилися у вільному плаванні, продовжують накачувати й без того забитих власних громадян антиукраїнською ненавистю, щоб якщо треба, то "до останнього росіянина", — резюмував Подоляк.

Як писав раніше Фокус, режисерка з Росії викрила фейкове відео на россТВ про українських військових. Ролик, на якому нібито українські військові влаштовують постановку із загиблими мирними жителями — епізод із серіалу.