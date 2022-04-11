Украина еще не выиграла окончательно битву за Киев, — Зеленский (видео)

Победой в войне, по словам президента, можно будет считать деоккупацию территорий и возвращение граждан в свои дома.

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Битва за Киев с российскими оккупантами окончательно не выиграна. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Журналист поинтересовался, выиграла ли наша страна сражение за Киев, на что глава государства ответил: "Я думаю, что да".

Вместе с этим, Владимир Зеленский предупредил, что это не окончательная победа и он сомневается, что она будет последней.

"Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев. Какая цена, потом что-то проиграть, я так не могу оценить. Я смогу это сказать только после того, как мы победим в этой войне, когда мы освободим наши территории", — продолжил президент в интервью CBS.

В этом контексте Владимир Зеленский вспомнил Бучу, Гостомель, Ирпень и другие города Киевской области, в которых ВС РФ совершили военные преступления против мирных жителей. По словам президента, Украина не может говорить о безоговорочной победе в битве за Киев, поскольку страна потеряла сотни своих граждан.

"Мы удержали и не отдали свое, это я могу подтвердить. А победили ли я, я не готов пока сказать… Без них (людей – ред.) ничего нет и смысла нет в тех территориях, за которые мы боремся. Поэтому победа — это когда вернутся люди, бомбардировка закончится. Мы вернем наши территории и ВС РФ не будет на нашей территории… Я понимаю, что они не выйдут из Крыма, и я понимаю, что мы будем долго бороться, воевать и торговаться за те или иные территории на востоке нашего государства, на Донбассе, — подытожил президент в интервью CBS.

[ + – ] Украина окончательно еще не выиграла битву за Киев, - Зеленский

Стоит отметить, что в ходе интервью CBS Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин виновен в массовых убийствах украинцев. По словам главы государства, президент РФ стал нерукопожатным и в скором времени должен ответить за военные преступления.

Также сообщалось, что Минобороны Украины предупредило о новой попытке захвата Киева российскими военными. В ведомстве считают, что ВС РФ могут осуществить новый штурм столицы, если их планы по захвату всего Донбасса осуществятся.