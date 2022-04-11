Україна ще не виграла остаточно битву за Київ, — Зеленський (відео)

Перемогою у війні, за словами президента, можна буде вважати деокупацію територій та повернення громадян у свої будинки.

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Битва за Київ із російськими окупантами остаточно не виграна. Про це в інтерв'ю американському телеканалу CBS заявив президент України Володимир Зеленський.

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Журналіст поцікавився, чи наша країна виграла битву за Київ, на що глава держави відповів: "Я думаю, що так".

Водночас Володимир Зеленський попередив, що це не остаточна перемога, і він сумнівається, що вона буде останньою.

"Я впевнений, що не можна говорити, що ми виграли битву за Київ. Яка ціна, потім щось програти, я так не можу оцінити. Я зможу це сказати лише після того, як ми переможемо у цій війні, коли ми звільнимо наші території ", — продовжив президент в інтерв'ю CBS.

У цьому контексті Володимир Зеленський згадав Бучу, Гостомель, Ірпінь та інші міста Київської області, в яких ЗС РФ вчинила воєнні злочини проти мирних жителів. За словами президента, Україна не може говорити про беззаперечну перемогу у битві за Київ, оскільки країна втратила сотні своїх громадян.

"Ми втримали і не віддали своє, це я можу підтвердити. А чи перемогли, я не готовий поки що сказати... Без них (людей — ред.) нічого немає і немає сенсу в тих територіях, за які ми боремося. Тому перемога — це коли повернуться люди, бомбардування закінчиться... Ми повернемо наші території і ЗС РФ не буде на нашій території... Я розумію, що вони не вийдуть з Криму, і я розумію, що ми довго боротимемося, воюватимемо і торгуватимемося за ті чи інші території на сході нашої держави, на Донбасі, підсумував президент в інтерв'ю CBS.

[ + – ] Україна ще не виграла битву за Київ, — Зеленський

Варто зазначити, що під час інтерв'ю CBS Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін винний у масових вбивствах українців. За словами глави держави, президент РФ став нерукостислим і незабаром має відповісти за воєнні злочини.

Також повідомлялося, що Міноборони України попередило про нову спробу захоплення Києва російськими військовими. У відомстві вважають, що ЗС РФ можуть здійснити новий штурм столиці, якщо їхні плани щодо захоплення всього Донбасу здійсняться.