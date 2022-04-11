Парламент Украины призывает мир признать действия РФ геноцидом украинского народа

Действия Вооруженных сил РФ и ее политического и военного руководства направлены на системное и последовательное уничтожение украинского народа, считает глава ВР Руслан Стефанчук.

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Верховная Рада Украины 11 апреля зарегистрировала постановление, содержащее обращение к правительствам и парламентам иностранных государств о признании совершения Российской Федерацией геноцида украинского народа. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента Украины.

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В пояснительной записке к проекту постановления №7276 сообщается, что его целью является признание парламентом Украины действий, совершенных военнослужащими ВС РФ, а также политическим и военным руководством России во время последней фазы вооруженной агрессии, которые должны быть расценены как геноцид в Украине.

Кроме того сообщается, что народные депутаты намерены обратиться в международные организации, такие как ООН, Европарламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея НАТО, а также к правительствам других государств с призывом признать совершения военных преступлений и преступлений против человечности ВС РФ на территории Украины.

"Целью военной агрессии со стороны РФ в Украине является системное и последовательное уничтожение украинского народа, его самобытности и лишения его права на самоопределение и самостоятельное развитие", — написал в своем Facebook председатель парламента Украины Руслан Стефанчук.

По его словам, разоблачения истинных намерений России будет способствовать привлечение к ответственности всех виновных в совершении военных преступлений лиц, и остановит геноцид в Украине.

Ранее представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что пока рано говорить о геноциде украинского народа. По его мнению, Вашингтон еще не увидел того уровня систематического лишения жизни украинского народа, который позволял бы говорить о геноциде.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 4 апреля заявил, что Россия отвергает все обвинения в массовых убийствах мирных жителей Бучи, поскольку не доверяет фотографиям и видеоматериалам, на которых можно увидеть тела убитых мирных граждан. Чиновник утверждает, что российские специалисты обнаружили "фейки и подлоги" во многих материалах, свидетельствующих о военных преступлениях в Буче.