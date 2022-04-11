Парламент України закликає світ визнати дії РФ геноцидом українського народу

Дії Збройних сил РФ і її політичного та військового керівництва спрямовані на системне та послідовне знищення українського народу, вважає голова ВР Руслан Стефанчук.

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Верховна Рада України 11 квітня зареєструвала постанову, яка містить звернення до урядів і парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення Російською Федерацією геноциду українського народу. Відповідний документ опубліковано на сайті парламенту України.

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У пояснювальній записці до проєкту постанови №7276 повідомляється, що його метою є визнання парламентом України дій, вчинених військовослужбовцями ЗС РФ, а також політичним і військовим керівництвом Росії під час останньої фази збройної агресії, які мають бути розцінені як геноцид в Україні.

Крім того, повідомляється, що народні депутати мають намір звернутися до міжнародних організацій, таких як ООН, Європарламент, Парламентська Асамблея Ради Європи, ОБСЄ, Парламентська Асамблея НАТО, а також до урядів інших держав із закликом визнати скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності ЗС РФ на території України.

"Метою військової агресії з боку РФ в Україні є системне та послідовне знищення українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток", — написав у своєму Facebook голова парламенту України Руслан Стефанчук.

За його словами, викриття справжніх намірів Росії сприятиме притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні воєнних злочинів осіб і зупинить геноцид в Україні.

Раніше представник Білого дому Джейк Салліван заявив, що поки що рано говорити про геноцид українського народу. На його думку, Вашингтон ще не побачив того рівня систематичного позбавлення життя українського народу, який дозволяв би говорити про геноцид.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков 4 квітня заявив, що Росія відкидає усі звинувачення в масових вбивствах мирних жителів Бучі, оскільки не довіряє фотографіям і відеоматеріалам, на яких можна побачити тіла вбитих мирних громадян. Чиновник стверджує, що російські фахівці виявили "фейки та підробки" в багатьох матеріалах, що свідчать про воєнні злочини в Бучі.