В Раде хотят обратиться к странам мира о признании действий ВС РФ геноцидом украинцев

В документе говорится, что Украина не будет молчать и прощать массовые убийства граждан, похищения, расстрелы и изнасилования женщин.

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №7276, в котором содержится обращение к правительствам и парламентам других стран о признании совершения ВС РФ геноцида украинского народа. Об этом говорится на официальном сайте ВРУ.

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В документе сказано, что принятие этого постановления "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине" станет первым шагом к раскрытию истинных намерений РФ и ее действий по уничтожению украинцев в ходе полномасштабного вторжения.

Помимо этого, этим проектом народные депутаты хотят донести информацию о совершении военных преступлений ВС РФ до международного сообщества с целью инициирования привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя постановление №7276, заявил, что Украина не будет молчать и прощать массовые убийства граждан, похищения, избиения и изнасилования женщин, расстрелы мирных жителей и похищения детей, а также блокады городов и уничтожение объектов инфраструктуры.

В документе также говорится, что все вышеописанные действия ВС РФ направлены на угнетение и уничтожение элиты украинского народа.

"Парламент также обращается к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительствам и 8 парламентам иностранных государств по признанию совершения РФ геноцида украинского народа, а также преступлений против человечности и военных преступлений на территории Украины", — говорится на сайте Верховной Рады.

12 апреля комитет ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел проект постановления №7276 и единогласно рекомендовал внести его в повестку дня седьмой сессии, а также принять документ за основу и целом.

"Одобрить упомянутое заявление Верховной Рады Украины с учетом технико-юридических правок и с предложенными Комитетом изменениями и дополнениями, а именно: в абзаце 14 проекта заявления текст в скобках выложить такой редакции — (в частности, в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, поселках городского типа Бородянка, Гостомель, и многих других населенных пунктах на территории Украины)", — говорится в заключении профильного комитета парламента.

Напомним, что в Кремле отказались брать на себя ответственность за геноцид мирных жителей в Киевской области. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал фейками видеозаписи из Бучи, Гостомеля и Ирпеня, на которых были запечатлены военные преступления ВС РФ.

РосСМИ, в свою очередь, открыто призывают к геноциду украинцев. Государственная Медиагруппа "Россия Сегодня" опубликовала статью, в котором содержатся призывы о необходимости проведения репрессий и этнических чисток среди украинского населения.