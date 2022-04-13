У Раді хочуть звернутися до країн світу щодо визнання дій ЗС РФ геноцидом українців

У документі йдеться про те, що Україна не мовчатиме і не прощатиме масові вбивства громадян, викрадення, розстріли та зґвалтування жінок.

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У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови №7276, в якій міститься звернення до урядів та парламентів інших країн щодо визнання вчинення ЗС РФ геноциду українського народу. Про це йдеться на офіційному сайті ВРУ.

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У документі сказано, що ухвалення цієї постанови "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні" стане першим кроком до розкриття справжніх намірів РФ та її дій для знищення українців у ході повномасштабного вторгнення.

Крім цього, цим проєктом народні депутати хочуть донести інформацію про скоєння воєнних злочинів ЗС РФ до міжнародної спільноти з метою ініціювання притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи постанову №7276, заявив, що Україна не мовчатиме і не прощатиме масові вбивства громадян, викрадення, побиття та зґвалтування жінок, розстріли мирних жителів та викрадення дітей, а також блокади міст та знищення об'єктів інфраструктури.

У документі також йдеться про те, що всі вищеописані дії ЗС РФ спрямовані на придушення та знищення еліти українського народу.

"Парламент також звертається до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та 8 парламентів іноземних держав щодо визнання скоєння РФ геноциду українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України", — йдеться на сайті Верховної Ради.

12 квітня комітет ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва розглянув проєкт постанови №7276 та одноголосно рекомендував внести його до порядку денного сьомої сесії, а також ухвалити документ за основу та цілком.

"Схвалити згадану заяву Верховної Ради України з урахуванням техніко-юридичних правок та із запропонованими Комітетом змінами та доповненнями, а саме: в абзаці 14 проєкту заяви текст у дужках викласти в такій редакції — (зокрема, в містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, селищах міського типу Бородянка, Гостомель, та багатьох інших населених пунктах на території України)", — йдеться у висновку профільного комітету парламенту.

Нагадаємо, що у Кремлі відмовилися брати на себе відповідальність за геноцид мирних жителів у Київській області. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав фейками відеозаписи з Бучі, Гостомелю та Ірпеня, на яких зафіксовано воєнні злочини ЗС РФ.

Зі свого боку РосЗМІ відкрито закликають до геноциду українців. Державна Медіагрупа "Росія Сьогодні" опублікувала статтю, в якій є заклики щодо необхідності проведення репресій та етнічних чисток серед українського населення.