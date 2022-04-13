В Раде хотят наказывать украинцев, которые не возвращаются из-за границы для мобилизации

Лицам, которые подлежат призыву на воинскую службу, а также чиновникам, правоохранителям и судьям дадут 15 суток для возвращения в Украину.

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Верховной Раде Украины предлагают одобрить законопроект №7265, по которому мужчины, подлежащие военному призыву, обязаны вернуться в Украину для последующей мобилизации. Об этом говорится на портале парламента.

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В пояснительной записке к законопроекту №7265 сказано, что предлагаемые изменения в законодательстве направлены на "обеспечение полноценного функционирования сил обороны Украины, органов государственной власти и органов местного самоуправления в условиях военного положения".

Авторами документа являются представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас ("Слуга народа") и комитета по правам человека Дмитрий Лубинец ("За будущее").

В законопроекте №7265 прописано, что в случае введения на территории Украины военного положения лица, по закону подлежащие призыву на военную службу, а также члены правительства, представители органов власти, городские, поселковые и сельские головы, правоохранители, судьи и прокуроры, которые находятся за границей, при отсутствии уважительной причины обязаны вернуться в страну.

Если Верховная Рада одобрит документ — подобное обязательство не будет распространяться на мужчин, которые находятся в командировке и проходят лечение на стационаре. Помимо этого, уважительной причиной для невозвращения в Украину будет считаться различные катастрофы и стихийные бедствия.

Все вышеперечисленные категории граждан, в случае принятия законопроекта №7265, обязаны вернуться в страну в течение 15 дней. Документом также предусмотрена уголовная ответственность за невыполнение этой нормы.

Один из авторов документа Федор Вениславский заявил, что предлагаемые изменения в законодательства "касаются не просто рядовых граждан, а всех, кто по закону должен защищать родину и выполнять воинский долг".

Отметим, что Генштаб ВСУ не считает нарушением закона вручение повесток гражданам на блокпостах и улицах. Военное командование уточняет, что уведомление получают только те мужчины, которые после объявления мобилизации не явились в военкоматы.

Также сообщалось, что украинским водителям начали вручать повестки в военкомат. Уведомление получают те граждане, которые "злостно" нарушают правила дорожного движения.