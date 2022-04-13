У Раді хочуть карати українців, які не повертаються з-за кордону для мобілізації

Особам, які підлягають призову на військову службу, а також чиновникам, правоохоронцям і суддям дадуть 15 діб для повернення в Україну.

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Верховній Раді України пропонують схвалити законопроєкт №7265, за яким чоловіки, які підлягають військовому призову, зобов'язані повернутися в Україну для подальшої мобілізації. Про це йдеться на порталі парламенту.

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У пояснювальній записці до законопроєкту №7265 сказано, що запропоновані зміни у законодавстві спрямовані на "забезпечення повноцінного функціонування сил оборони України, органів державної влади й органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану".

Авторами документа є представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас ("Слуга народу") та комітету з прав людини Дмитро Лубінець ("За майбутнє").

У законопроєкті №7265 прописано, що в разі введення на території України воєнного стану особи, які за законом підлягають призову на військову службу, а також члени уряду, представники органів влади, міські, селищні та сільські голови, правоохоронці, судді та прокурори, які перебувають за кордоном, за відсутності поважних причин змушені повернутися до країни.

Якщо Верховна Рада схвалить документ, подібне зобов'язання не поширюватиметься на чоловіків, які перебувають у відрядженні та проходять лікування на стаціонарі. Крім цього, поважною причиною для неповернення в Україну вважатимуться різні катастрофи та стихійні лиха.

Усі вищезгадані категорії громадян, у разі ухвалення законопроєкту №7265, зобов'язані повернутися до країни протягом 15 днів. Документом також передбачено кримінальну відповідальність за невиконання цієї норми.

Один з авторів документа Федір Веніславський заявив, що запропоновані зміни до законодавства "стосуються не просто пересічних громадян, а всіх, хто за законом має захищати батьківщину та виконувати військовий обов'язок".

Зазначимо, що Генштаб ЗСУ не вважає порушенням закону вручення повісток громадянам на блокпостах і вулицях. Військове командування уточнює, що повідомлення отримують лише ті чоловіки, які після оголошення мобілізації не з'явилися у військкомати.

Також повідомлялося, що українським водіям почали вручати повістки у військкомат. Повідомлення одержують ті громадяни, які "злісно" порушують правила дорожнього руху.