Вручення повісток на вулицях і блокпостах не порушує закон України, — Генштаб ЗСУ

У силовому відомстві уточнили, що повістки вручають лише тим, хто не прийшов до військкомату. Інформація про них є у відповідній базі.

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У Генеральному штабі Збройних сил України не вбачають порушень закону у випадках, коли чоловікам вручають повістки прямо на вулицях, повідомляють "Українські Новини".

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"Усім не вручають же. Якщо людина не з'явилася до територіального центру комплектування та соцпідтримки, а вона мала з'явитися, і тут з'явилася можливість дати їй повістку, то в чому проблема? Ніхто не порушує закон. Не бачимо тут проблеми", — наводить агентство слова представника Генштабу.

У військовому відомстві уточнили, що повістки вручають лише тим, хто не прийшов до військкомату (ТЦК та соцпідтримки), і про них є відповідна інформація у базі.

Нагадаємо, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук визнав незаконною практику видачі повісток на блокпостах і запевнив, що від неї відмовляться. "Зараз мобілізація так більше не проходить, хоча справді була на початку війни", — розповів Братчук. За його словами, якщо українському громадянину видали повістку на блокпості, він може на законних підставах поскаржитися в поліцію.

Отримання повістки означає автоматичне зарахування до лав ЗСУ чи інші військові підрозділи. Так, у центрах комплектування і соціальної підтримки перевіряють та оновлюють інформацію про військовозобов'язаних.

Повідомлення вручаються посадовими особами районних територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Вони можуть попросити на перевірку документи.

Чоловік, який одержав повістку, повинен з'явитися у військкомат і стати там на облік. Відповідальність за неявку до військкомату може бути як адміністративною, так і кримінальною.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні видають повістки про призов до ЗСУ порушникам комендантської години та правил проїзду блокпостів. Така практика склалась у Департаменті патрульної поліції України.