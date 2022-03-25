Повісток на блокпостах в Україні більше не буде, — речник Одеської ОВА

За словами Сергія Братчука, в такому разі українцям потрібно звертатися до правоохоронних органів. Водночас чиновник визнав, що подібна практика "була на початку війни".

Призивати до ЗСУ повістками, виданими на блокпостах, більше не будуть. Така практика, за словами речника оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, є незаконною. Про це Братчук повідомляє у своєму Facebook.

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"Зараз мобілізація більше так не проходить, хоча дійсно таке було на початку війни", — розповів Братчук.

За словами Братчука, якщо українському громадянину видали повістку на блокпості, він може на законних підставах поскаржитися в поліції.

"Мобілізацію в усіх областях України оголосили 24 лютого 2022 року Указом Президента №69/2022. Її проводитимуть протягом 90 днів з моменту набуття чинності документа, однак отримання повістки не означає зарахування до лав ЗСУ", — говорить Братчук.

Повістки можуть вручати де завгодно, а не тільки вдома або за місцем роботи.

Отримання повістки не означає автоматичне зарахування до лав ЗСУ чи в інші військові підрозділи. Так у центрах комплектування та соціальної підтримки перевіряють та оновлюють інформацію про військовозобов'язаних.

Повістки вручають посадові особи районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В них можна попросити на перевірку документи.

Чоловік, який отримав повістку, повинен прийти у військкомат і стати там на облік. Відповідальність за неявку до військкомату може бути як адміністративною, так і кримінальною.

"Рішенням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, практику вручення повісток на блокпостах поки не продовжать", — підсумував Братчук.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні видають повістки про призов до ЗСУ порушникам комендантської години та правил проїзду блокпостів. Така практика склалась у Департаменті патрульної поліції України.

Тим часом бойовики ОРДЛО підвищили призовний вік до 65 років для збільшення кількості насильно призваних ними у свої незаконні формування мешканців Донбасу. Бойовики призивають до армії навіть учнів технікумів, яким виповнилося 18 років.