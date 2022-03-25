Повесток на блокпостах в Украине больше не будет, – спикер Одесской ОВА

По словам Сергея Братчука, в подобных случаях украинцам нужно обращаться в правоохранительные органы. При этом чиновник признал, что подобная практика "имела место вначале войны".

Призывать в ВСУ повестками, выданными на блокпостах, больше не будут. Такая практика, по словам спикера оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, незаконна. Об этом Братчук сообщает в своем Facebook.

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"Сейчас мобилизация таким образом больше не проходит, хотя действительно имела место вначале войны", – рассказал Братчук.

По словам Братчука, если украинскому гражданину выдали повестку на блокпосте, он может на законных основаниях пожаловаться в полицию.

"Мобилизацию во всех областях Украины объявили 24 февраля 2022 г. Указом Президента №69/2022. Ее будут проводить в течение 90 дней с момента вступления в силу документа, однако получение повестки не означает зачисление в ряды ВСУ", — говорит Братчук.

Повестки могут вручать где угодно, а не только дома или по месту работы.

Получение повестки не означает автоматическое зачисление в ряды ВСУ или другие военные подразделения. Таким образом, в центрах комплектования и социальной поддержки проверяют и обновляют информацию о военнообязанных.

Уведомления вручаются должностными лицами районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. У них можно попросить на проверку документы.

Мужчина, получивший повестку, должен явиться в военкомат и стать там на учет. Ответственность за неявку в военкомат может быть как административной, так и уголовной.

"Решением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, практика вручения повесток на блок-постах пока не будет продолжена", — подвел итог Братчук.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине выдают повестки о призыве в ВСУ нарушителям комендантского часа и правил проезда блокпостов. Такая практика сложилась в Департаменте патрульной полиции Украины.

Тем временем, боевики ОРДЛО подняли призывной возраст до 65 лет, для увеличения числа насильно призванных ими в свои незаконные формирования жителей Донбасса. Боевики призывают в армию даже учащихся техникумов, которым только исполнилось 18 лет.