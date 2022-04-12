Вручение повесток на улицах и блокпостах не нарушает закон Украины, — Генштаб ВСУ

В силовом ведомстве уточнили, что повестки вручают только тем, кто не пришел в военкомат. Информация о них есть в соответствующей базе.

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не видят нарушений закона в случаях, когда мужчинам вручают повестки прямо на улицах, сообщают "Українські Новини".

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"Всем не вручают же. Если человек не явился в территориальный центр комплектования и соцподдержки, а он должен был явиться, и тут появилась возможность дать ему повестку, то в чем проблема? Никто не нарушает закон. Не видим здесь проблемы", — приводит агентство слова представителя Генштаба.

В военном ведомстве уточнили, что повестки вручают только тем, кто не пришел в военкомат (ТЦК и соцподдержки), и о них есть соответствующая информация в базе.

Напомним, спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук признал незаконной практику выдачи повесток на блокпостах и заверил, что от нее откажутся. "Сейчас мобилизация таким образом больше не проходит, хотя действительно имела место вначале войны", – рассказал Братчук По его словам, если украинскому гражданину выдали повестку на блокпосте, он может на законных основаниях пожаловаться в полицию.

Получение повестки не означает автоматическое зачисление в ряды ВСУ или другие воинские подразделения. Таким образом, в центрах комплектования и социальной поддержки проверяют и обновляют информацию о военнообязанных.

Уведомления вручаются должностными лицами районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. У них можно попросить на проверку документы.

Мужчина, получивший повестку, должен явиться в военкомат и стать там на учет. Ответственность за неявку в военкомат может быть как административной, так и уголовной.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине выдают повестки о призыве в ВСУ нарушителям комендантского часа и правил проезда блокпостов. Такая практика сложилась в Департаменте патрульной полиции Украины.