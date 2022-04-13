Эмбарго и удар по банковскому сектору: Ермак раскрыл детали новых санкций против РФ

По словам главы Офиса президента, к обсуждению новых антироссийских ограничений также привлекли главу государства Владимира Зеленского.

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Новый пакет санкций против России включает в себя полное эмбарго на экспорт энергоносителей и расширение ограничений на банковский сектор РФ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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По его словам, группа украинских и международных экспертов финализирует план действий относительно новых санкций против России.

Ермак отметил, что для обсуждения антироссийских ограничений также привлечен президент Украины Владимир Зеленский. Глава ОП также раскрыл некоторые детали новых санкций против России, которые вводятся за полномасштабное вторжение ВС РФ.

"Полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции, а также дальнейшее расширение ограничений на банковский сектор России. Со временем будет больше информации", — добавил Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

[ + – ] Глава ОП Андрей Ермак раскрыл детали новых санкций против РФ

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС ввести эмбарго на российские энергоносители. По словам главы государства, некоторые европейские государства не решаются ужесточить санкции против РФ даже после геноцида украинцев в Киевской области.

Также 12 апреля президент РФ Владимир Путин, комментируя международные санкции, заявил, что экономика РФ "прочно стоит на ногах". Помимо этого, российский лидер пригрозил странам Европы голодом и масштабными волнами мигрантов, если Евросоюз решится ввести новые ограничения против Москвы.