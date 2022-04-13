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Ембарго та удар по банківському сектору: Єрмак розкрив деталі нових санкцій проти РФ

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Єрмак Офіс Президента санкції обмеження ембарго енергоносії Росія
Фото: прес-служба ОП | Андрій Єрмак розкрив деталі нових санкцій проти РФ

За словами глави Офісу Президента, до обговорення нових антиросійських обмежень також залучили главу держави Володимира Зеленського.

Новий пакет санкцій проти Росії включає повне ембарго на експорт енергоносіїв і розширення обмежень на банківський сектор РФ. Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, група українських та міжнародних експертів фіналізує план дій щодо нових санкцій проти Росії.

Єрмак зазначив, що для обговорення антиросійських обмежень також залучено президента України Володимира Зеленського. Глава ОП також розкрив деякі деталі нових санкцій проти Росії, які запроваджують через повномасштабне вторгнення ЗС РФ.

"Повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції, а також подальше розширення обмежень на банківський сектор Росії. Згодом буде більше інформації", — додав Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Глава ОП Андрій Єрмак розкрив деталі нових санкцій проти РФ

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський закликав країни ЄС запровадити ембарго на російські енергоносії. За словами глави держави, деякі європейські держави не наважуються посилити санкції проти РФ навіть після геноциду українців у Київській області.

Також 12 квітня президент РФ Володимир Путін, коментуючи міжнародні санкції, заявив, що економіка РФ "міцно стоїть на ногах". Крім цього, російський лідер пригрозив країнам Європи голодом та масштабними хвилями мігрантів, якщо Євросоюз наважиться запровадити нові обмеження проти Москви.