У Зеленского назвали "пустым местом" Медведева, заступившегося за задержанного Медведчука

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Россия активно занимается реанимацией "политических мертвецов", о чем свидетельствуют угрозы российского экс-президента.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Экс-президент России Дмитрий Медведев решил напомнить о своей персоне, прокомментировав задержание обвиняемого в госизмене нардепа от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, Россия в последнее время активно занимается реанимацией "политических мертвецов", о чем свидетельствует недавнее заявление бывшего российского премьер-министра и президента Дмитрия Медведева.

Подоляк утверждает, что политик не имеет никакого влияния в РФ и его персону не уважают даже в Кремле. Более того, по словам советника главы ОП, западные страны относятся к Дмитрию Медведеву как к "пустому месту".

"Его единственный способ напомнить о себе сегодня — сказать что-нибудь по отношению к Украине. Сказать гадкое, противное и традиционно глупое. Что-то сродни сентенции о "бедном Медведчуке"… Неудивительно, что даже российское общество посвятило ему (Дмитрию Медведеву — ред.) специальный хэштег — Жалкий", — добавил Подоляк, комментируя заявление экс-президента РФ о задержании Виктора Медведчука.

[ + – ] У Зеленского отреагировали на угрозы Медведева после задержания Медведчука

Напомним, 13 апреля экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил украинским чиновникам в ответ на задержание обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

Также Фокус в своем материале сообщал подробности спецоперации по задержанию обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.