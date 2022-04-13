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Політика Російсько-українська війна Віктора Медведчука затримала СБУ

У Зеленського назвали "порожнім місцем" Медведєва, який заступився за затриманого Медведчука

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У Зеленського відреагували на погрози Медведєва після затримання Медведчука

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Росія активно займається реанімацією "політичних мерців", про що свідчать погрози російського експрезидента.

Експрезидент Росії Дмитро Медведєв вирішив нагадати про свою персону, прокоментувавши затримання обвинуваченого в держзраді нардепа від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

За його словами, Росія останнім часом активно займається реанімацією "політичних мерців", про що свідчить нещодавня заява колишнього російського прем'єр-міністра та президента Дмитра Медведєва.

Подоляк стверджує, що політик не має жодного впливу у РФ та його персону не поважають навіть у Кремлі. Щобільше, за словами радника голови ОП, західні країни ставляться до Дмитра Медведєва як до "порожнього місця".

"Його єдиний спосіб нагадати про себе сьогодні — сказати що-небудь щодо України. Сказати гидке, противне і традиційно дурне. Щось схоже на сентенцію про "бідного Медведчука"... Не дивно, що навіть російське суспільство присвятило йому (Дмитру Медведєву — ред.) спеціальний хештег — #Жалкий", — додав Подоляк, коментуючи заяву експрезидента РФ про затримання Віктора Медведчука.

Подоляк Медведєв пропаганда Росія окупанти затримання Медведчук
У Зеленського відреагували на погрози Медведєва після затримання Медведчука

Нагадаємо, 13 квітня експрем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв пригрозив українським чиновникам у відповідь на затримання обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв подробиці спецоперації із затримання обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука.