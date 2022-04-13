У Зеленського назвали "порожнім місцем" Медведєва, який заступився за затриманого Медведчука

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Росія активно займається реанімацією "політичних мерців", про що свідчать погрози російського експрезидента.

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Експрезидент Росії Дмитро Медведєв вирішив нагадати про свою персону, прокоментувавши затримання обвинуваченого в держзраді нардепа від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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За його словами, Росія останнім часом активно займається реанімацією "політичних мерців", про що свідчить нещодавня заява колишнього російського прем'єр-міністра та президента Дмитра Медведєва.

Подоляк стверджує, що політик не має жодного впливу у РФ та його персону не поважають навіть у Кремлі. Щобільше, за словами радника голови ОП, західні країни ставляться до Дмитра Медведєва як до "порожнього місця".

"Його єдиний спосіб нагадати про себе сьогодні — сказати що-небудь щодо України. Сказати гидке, противне і традиційно дурне. Щось схоже на сентенцію про "бідного Медведчука"... Не дивно, що навіть російське суспільство присвятило йому (Дмитру Медведєву — ред.) спеціальний хештег — #Жалкий", — додав Подоляк, коментуючи заяву експрезидента РФ про затримання Віктора Медведчука.

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Нагадаємо, 13 квітня експрем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв пригрозив українським чиновникам у відповідь на затримання обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв подробиці спецоперації із затримання обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука.