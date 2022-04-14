Арахамия раскритиковал наказания для мужчин, не вернувшихся из-за границы для мобилизации
Власть, по словам главы фракции "Слуга народа", заинтересована, чтобы тысячи соотечественников после войны вернулись в Украину и могли жить привычной жизнью.
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"Слуга народа" не будет поддерживать законопроект №7265, который обязывает украинских мужчин вернуться из-за границы в течение 15 дней для мобилизации. Об этом сообщил глава парламентской фракции Давид Арахамия в своем Telegram-канале.
Законопроект №7265 нардеп назвал "вредным и опасным" для обороны Украины и для восстановления страны в будущем.
Арахамия напомнил, после начала полномасштабного вторжения ВС РФ сотни тысяч граждан вернулись домой для защиты своей страны от оккупантов.
"Многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги — в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны. Предлагаемая норма никоим образом не решает ту цель, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников, чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны", — продолжил глава фракции "Слуга народа", комментируя законопроект №7265.
По словам Арахамии, Верховная Рада будет искать другие возможности для наказания чиновников, которые выехали из Украины во время военного положения. В отношении других категорий граждан, как заверил глава фракции "Слуга народа", власти не будут применять никаких санкций.
"Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", — резюмировал парламентарий в своем Telegram-канале.
Напомним, в Верховную Раду внесли законопроект №7265, который предусматривает наказание для граждан, невернувшихся в Украину после объявления военного положения. Авторы документа предлагают закрепить норму в 15-дневное возвращение в страну для мужчин для прохождения мобилизации.
Также Фокус в своем материале подробно рассказывал, какие законопроекты Верховная Рада хочет принять во время военного положения.