Арахамія розкритикував покарання для чоловіків, які не повернулися з-за кордону для мобілізації

Влада, за словами голови фракції "Слуга народу", зацікавлена, щоб тисячі співвітчизників після війни повернулися в Україну та могли жити звичним життям.

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"Слуга народу" не підтримуватиме законопроєкт №7265, який зобов'язує українських чоловіків повернутися з-за кордону протягом 15 днів для мобілізації. Про це повідомив голова парламентської фракції Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі.

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Законопроєкт №7265 нардеп назвав "шкідливим і небезпечним" для оборони України та для відновлення країни в майбутньому.

Арахамія нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ сотні тисяч громадян повернулися додому для захисту своєї країни від окупантів.

"Багато тих, хто залишився, працюють за кордоном і переказують в Україну гроші — як допомогу сім'ям або як пожертвування у фонди оборони країни. Запропонована норма жодним чином не вирішує ту мету, яку насправді потрібно досягти: покарати кілька десятків посадовців, чиновників і депутатів, які втекли з України під час війни", — продовжив голова фракції "Слуга народу", коментуючи законопроєкт №7265.

За словами Арахамії, Верховна Рада шукатиме інших можливостей для покарання чиновників, які виїхали з України під час воєнного стану. Щодо інших категорій громадян, як запевнив голова фракції "Слуга народу", влада не застосовуватиме жодних санкцій.

"Ми зацікавлені в тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги всі наші громадяни повернулися до України, працювали над її відновленням і мали змогу жити звичним життям", — резюмував парламентарій у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] "Слуга народу" не підтримує покарання для громадян, які не повернулися з-за кордону для мобілізації

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли законопроєкт №7265, який передбачає покарання для громадян, які не повернулися до України після оголошення воєнного стану. Автори документа пропонують закріпити норму в 15-денне повернення до країни для чоловіків для проходження мобілізації.

Також Фокус у своєму матеріалі докладно розповідав, які законопроєкти Верховна Рада хоче ухвалити під час воєнного стану.