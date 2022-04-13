Рада закритого режиму: які законопроєкти нардепи хочуть ухвалити під час воєнного стану

Парламентарі також пропонують звернутися до країн світу через геноцид українців, а ще запровадити тюремні терміни до 12 років для громадян, які незаконно виїжджають з України.

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Верховна Рада України в умовах чинного воєнного стану проводить сесії та затверджує законопроєкти в закритому режимі. Фокус розповідає, які документи зареєстрували в парламенті останнім часом і що зміниться в житті громадян після їхнього прийняття.

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Проєкт ухвали "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні"

У Верховній Раді зареєстрували постанову №7276, в якій прописано звернення до світових країн про визнання дій ЗС РФ геноцидом українського народу. Автори документа розраховують, що проєкт "стане першим кроком до розкриття справжніх намірів Росії та її дій щодо знищення українців у ході повномасштабного вторгнення".

Постановою №7276 нардепи хочуть донести до країн Заходу інформацію про скоєння ЗС РФ на території України воєнних злочинів проти цивільних осіб з метою подальшого притягнення до відповідальності.

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва розглянув документ та рекомендував парламентаріям прийняти його за основу та загалом.

[ + – ] У Раді хочуть звернутися до країн світу щодо визнання дій ЗС РФ геноцидом українців

У Раді хочуть карати чоловіків, які не повернулися до України для мобілізації

Група нардепів зареєструвала в парламенті законопроєкт №7265, яким пропонують внести зміни до законодавства щодо проведення мобілізації та залучення громадян для проходження військової служби.

Зокрема, документ передбачає, що в разі введення на території України або окремих регіонів воєнного стану особи, які за законом підлягають призову, а також члени Кабінету міністрів, представники органів влади, міські, селищні та сільські голови, силовики, судді та прокурори, які перебувають за кордоном, за відсутності поважних причин змушені повернутися до країни.

Якщо законопроєкт №7265 схвалить Верховна Рада — вищезазначеним категоріям громадян дається 15 днів на приїзд до України. В разі порушення зазначеної норми передбачено кримінальну відповідальність.

Позбавлення волі терміном до 12 років за незаконний виїзд з України

У Верховній Раді також зареєстрували законопроєкт №7268, яким пропонують запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне перетинання держкордону України під час дії воєнного стану.

Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу новою статтею за номером 332-3. Автори законопроєкту пропонують карати призовників, які виїхали з України поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску або за підробленими документами, штрафами в розмірі від 85 тис. до 170 тисяч гривень, або позбавленням волі від 3 до 5 років.

Якщо такі ж дії скоїли військовослужбовці, військовозобов'язані, резервісти, які підлягали призову на військову службу під час мобілізації, а також особи, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, законопроєкт передбачає покарання у вигляді тюремного строку від 5 до 10 років.

Крім цього, в законопроєкті №7268 прописано санкцію у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Таке покарання передбачено для осіб, які вчинили правопорушення, або для чиновників, які використовували службове становище для незаконного виїзду з країни.

Заборона використання російської музики на радіо та ТБ

Законопроєкт №7273 зареєстрували у Верховній Раді 11 квітня. Автори документа пропонують внести зміни до законодавства щодо частини пісень державною мовою в музичних радіопрограмах та радіопередачах, а також заборону на відтворення музичної продукції російського походження.

Законопроєкт передбачає збільшення квоти української музики в ефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів до 50%. У разі прийняття Радою документа заборона на музичні матеріали російського походження стосуватиметься, зокрема, її виконання громадянами та резидентами РФ. Якщо нардепи схвалять законопроєкт №7271, пісні, випущені в Росії, не можна буде почути:

по радіо та ТБ;

у розважальних закладах;

у громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);

у навчальних закладах, закладах культури та відпочинку;

у готельному та ресторанному бізнесі;

у кінотеатрах;

у суспільному просторі.

Заборона військовослужбовцям висловлюватися у ЗМІ про керівництво держави та військове командування

11 квітня група народних депутатів у Верховній Раді зареєструвала законопроєкт №7271, яким пропонують внести зміни до вже чинного закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Зокрема, парламентарі хочуть заборонити військовослужбовцям, військовозобов'язаним, резервістам, покликаним на навчальні та спеціальні збори, оприлюднювати та/або розповсюджувати у ЗМІ (друкованих та аудіовізуальних), соцмережах, на вебсайтах інформацію, відомості та дані, пов'язані з виконанням обов'язків військової служби або отримані внаслідок такої діяльності.

У разі, якщо Верховна Рада схвалить законопроєкт, під заборону потраплять висловлювання, погляди та думки військових про діяльність вищого військово-політичного керівництва держави та інших командирів, якщо це не передбачено їхніми службовими обов'язками, а також відомості про розташування військових об'єктів, переміщення озброєння, військової техніки, особового складу, інших сил та засобів безпеки та оборони.

Раніше повідомляли, що Генеральний штаб ЗСУ не вважає порушенням законодавства вручення повісток на вулицях та блокпостах.

Також Фокус розповідав, що Верховна Рада хоче карати українців-чоловіків, які не повертаються до країни під час мобілізації.