Рада закрытого режима: какие законопроекты нардепы хотят принять во время военного положения

Парламентариям, среди прочего, предлагают обратиться к странам мира из-за геноцида украинцев, а также ввести тюремные сроки до 12 лет для граждан, которые незаконно выезжают из Украины.

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Верховная Рада Украины в условиях действующего военного положения проводит сессии и утверждает законопроекты в закрытом режиме. Фокус рассказывает, какие документы были зарегистрированы в парламенте в последнее время и что изменится в жизни граждан после их принятия.

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Проект постановления "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине"

В Верховной Раде зарегистрировали постановление №7276, в котором прописано обращение к мировым странам о признании действий ВС РФ геноцидом украинского народа. Авторы документа рассчитывают, что проект "станет первым шагом к раскрытию истинных намерений России и ее действий по уничтожению украинцев в ходе полномасштабного вторжения".

Постановлением №7276 нардепы хотят донести до стран Запада информацию о совершении ВС РФ на территории Украины военных преступлений против гражданских лиц с целью их последующего привлечения к ответственности.

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел документ и рекомендовал парламентариям принять его за основу и в целом.

[ + – ] В Раде хотят обратиться к странам мира о признании действий ВС РФ геноцидом украинцев

В Раде хотят наказывать мужчин, которые не вернулись в Украину для мобилизации

Группа нардепов зарегистрировала в парламенте законопроект №7265, которым предлагают внести изменения в законодательство в вопросах проведения мобилизации и привлечения граждан для прохождения воинской службы.

В частности, документ предусматривает, что в случае введения на территории Украины или отдельных регионов военного положения лица, по закону подлежащие призыву, а также члены Кабинета министров, представители органов власти, городские, поселковые и сельские головы, силовики, судьи и прокуроры, которые находятся за границей, при отсутствии уважительной причины обязаны вернуться в страну.

Если законопроект №7265 будет одобрен Верховной Радой — вышеперечисленным категориям граждан дается 15 дней на приезд в Украину. В случае нарушения указанной нормы предусмотрена уголовная ответственность.

Лишение свободы на срок до 12 лет за незаконный выезд из Украины

В Верховной Раде также зарегистрировали законопроект №7268, которым предлагается ввести административную и уголовную ответственность за незаконное пересечение госграницы Украины во время действия военного положения.

Документ предусматривает дополнение Уголовного кодекса новой статьей под номером 332-3. Авторы законопроекта предлагают наказывать призывников, которые выехали из Украины вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска или по поддельным документам, штрафами в размере от 85 тыс. до 170 тысяч гривен, или лишением свободы от 3 до 5 лет.

Если такие же действия были совершены военнослужащими, военнообязанными, резервистами, подлежащими призыву на воинскую службу во время мобилизации, а также лицами, которые уполномочены на выполнение функций государства или местного самоуправления, законопроект предусматривает наказание в виде тюремного срока от 5 до 10 лет.

Помимо этого, в законопроекте №7268 прописана санкция в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Такое наказание предусмотрено для лиц, которые повторно совершили правонарушение, или для чиновников, использовавших служебное положение для незаконного выезда из страны.

Запрет на использование российской музыки на радио и ТВ

Законопроект №7273 был зарегистрирован в Верховной Раде 11 апреля. Авторы документа предлагают внести изменения в законодательство относительно части песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах, а также запрета воспроизведения музыкальной продукции российского происхождения.

Законопроект предусматривает увеличение квоты украинской музыки в эфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов до 50%. В случае принятия Радой документа запрет на музыкальные материалы российского происхождения будет касаться, в том числе, ее исполнения гражданами и резидентами РФ. Если нардепы одобрят законопроект №7271, песни, выпущенные в России, нельзя будет услышать:

по радио и ТВ;

в развлекательных заведениях;

в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);

в учебных заведениях, заведениях культуры и отдыха;

в гостиничном и ресторанном бизнесе;

в кинотеатрах;

в общественном пространстве.

Запрет военнослужащим высказываться в СМИ о руководстве государства и военном командовании

11 апреля группой народных депутатов в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №7271, которым предлагается внести изменения в уже существующий закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". В частности, парламентарии хотят запретить военнослужащим, военнообязанным, резервистам, призванным на учебные и специальные собрания, обнародовать и/или распространять в СМИ (печатных и аудиовизуальных), соцсетях, на веб-сайтах информацию, сведения и данные, которые связаны с исполнением обязанностей военной службы или полученные в результате такой деятельности.

В случае, если Верховная Рада одобрит законопроект, под запрет попадут высказывания, взгляды и мнения военных по поводу деятельности высшего военно-политического руководства государства и других командиров, если это не предусмотрено их служебными обязанностями, а также сведения о расположении военных объектов, перемещении вооружения, военной техники, личного состава, других сил и средств безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ не считает нарушением законодательства вручение повесток на улицах и блокпостах.

Также Фокус рассказывал, что Верховная Рада хочет наказывать украинцев-мужчин, которые не возвращаются в страну во время мобилизации.