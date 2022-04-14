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Россия проиграла несколько голосований в ряд органов ООН, — постпред Украины

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РФ проиграла голосования в ряд органов ООН

По словам Сергея Кислицы, РФ по итогам голосований не переизбрали в Постоянный форум коренных народов, комитет ООН по неправительственным организацмям, бюро ЮНИСЕФ и совет "ООН-Женщины".

Россия потерпела поражение на международном уровне, проиграв несколько голосований в ряд органов Организации Объединенных Наций. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

По словам дипломата, в среду вечером, 13 апреля, проходил ряд тайных голосований на заседании Экономического и социального Совета, по результатам которых Россия не была переизбрана сразу в несколько органов Организации Объединенных Наций.

"Сегодняшние выборы в ЭКОСОС отправили российский корабль на..", — лаконично написал Кислица в своем Twitter, комментируя поражение РФ на международном уровне.

Постпред Украины ООН отметил, что Россию по итогам голосований не переизбрали в:

  • Постоянный форум коренных народов (избран представитель Киева);
  • Комитет ООН по неправительственным организациям;
  • Исполнительное бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ);
  • "ООН-Женщины".
РФ проиграла голосования в ряд органов ООН, - Кислица

Замглавы Министерства иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что Украину впервые избрали в Постоянный Форум ООН по коренным народам. Участником международной площадки, где свыше 20 лет РФ занимала место в руководящем органе Форума по региональной группе, стал украинский представитель.

"У нас был очень сильный кандидат. Юрист-международник, имеющий опыт работы в международных организациях, сын ветеранов национального движения крымских татар Сулейман Мамутов… Это чрезвычайно важное событие, которое позволит нам еще громче рассказывать о коренных народах Украины — караимах, крымчаках и крымских татарах!", — добавила Джапарова в своем Facebook.

Украинский юрист Сулейман Мамутов избран членом Постоянного форума коренных народов ООН

Ранее Фокус в своей статье детально рассказывал, как Украина может нейтрализовать Россию в ООН.

Также сообщалось, что членство России в Совете по правам человека ООН приостановили из-за полномасштабного вторжения и массовых убийств украинцев.