Росія програла кілька голосувань до низки органів ООН, — постпред України
За словами Сергія Кислиці, РФ за підсумками голосувань не переобрали в Постійний форум з питань корінних народів, комітет ООН з неурядових організацій, бюро ЮНІСЕФ та раду "ООН-Жінки".
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Росія зазнала поразки на міжнародному рівні, програвши кілька голосувань до низки органів Організації Об'єднаних Націй. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив постпред України в ООН Сергій Кисліця.
За словами дипломата, в середу ввечері, 13 квітня, проходив ряд таємних голосувань на засіданні Економічної та соціальної Ради, за результатами яких Росію не переобрали одразу до кількох органів Організації Об'єднаних Націй.
"Сьогоднішні вибори в ЕКОСОР відправили російський корабель на…", — лаконічно написав Кислиця у своєму Twitter, коментуючи поразку РФ на міжнародному рівні.
Постпред України ООН зазначив, що Росію за підсумками голосувань не переобрали до:
- Постійного форуму з питань корінних народів (обрано представника Києва);
- Комітету ООН з неурядових організацій;
- Виконавчого бюро дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ);
- "ООН-Жінки".
Заступник голови Міністерства закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що Україну вперше обрали до Постійного форуму з питань корінних народів. Учасником міжнародного майданчика, де понад 20 років РФ займала місце в керівному органі Форуму з регіональної групи, став український представник.
"У нас був дуже сильний кандидат. Юрист-міжнародник, який має досвід роботи в міжнародних організаціях, син ветеранів національного руху кримських татар Сулейман Мамутов… Це надзвичайно важлива подія, яка дозволить нам ще голосніше розповідати про корінні народи України — караїмів, кримчаків та кримських татар!" — додала Джапарова у своєму Facebook.
Раніше Фокус у своїй статті детально розповідав, як Україна може нейтралізувати Росію в ООН.
Також повідомляли, що членство Росії в Раді ООН з прав людини призупинили через повномасштабне вторгнення та масові вбивства українців.