Росія програла кілька голосувань до низки органів ООН, — постпред України

За словами Сергія Кислиці, РФ за підсумками голосувань не переобрали в Постійний форум з питань корінних народів, комітет ООН з неурядових організацій, бюро ЮНІСЕФ та раду "ООН-Жінки".

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Росія зазнала поразки на міжнародному рівні, програвши кілька голосувань до низки органів Організації Об'єднаних Націй. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив постпред України в ООН Сергій Кисліця.

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За словами дипломата, в середу ввечері, 13 квітня, проходив ряд таємних голосувань на засіданні Економічної та соціальної Ради, за результатами яких Росію не переобрали одразу до кількох органів Організації Об'єднаних Націй.

"Сьогоднішні вибори в ЕКОСОР відправили російський корабель на…", — лаконічно написав Кислиця у своєму Twitter, коментуючи поразку РФ на міжнародному рівні.

Постпред України ООН зазначив, що Росію за підсумками голосувань не переобрали до:

Постійного форуму з питань корінних народів (обрано представника Києва);

Комітету ООН з неурядових організацій;

Виконавчого бюро дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ);

"ООН-Жінки".

[ + – ] РФ програла голосування в низку органів ООН, — Кислиця

Заступник голови Міністерства закордонних справ Еміне Джапарова повідомила, що Україну вперше обрали до Постійного форуму з питань корінних народів. Учасником міжнародного майданчика, де понад 20 років РФ займала місце в керівному органі Форуму з регіональної групи, став український представник.

"У нас був дуже сильний кандидат. Юрист-міжнародник, який має досвід роботи в міжнародних організаціях, син ветеранів національного руху кримських татар Сулейман Мамутов… Це надзвичайно важлива подія, яка дозволить нам ще голосніше розповідати про корінні народи України — караїмів, кримчаків та кримських татар!" — додала Джапарова у своєму Facebook.

[ + – ] Українського юриста Сулеймана Мамутова обрали членом Постійного форуму з питань корінних народів ООН

Раніше Фокус у своїй статті детально розповідав, як Україна може нейтралізувати Росію в ООН.

Також повідомляли, що членство Росії в Раді ООН з прав людини призупинили через повномасштабне вторгнення та масові вбивства українців.